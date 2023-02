Menag Yaqut Setuju Biaya Haji 2023 Sebesar Rp 90 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau biaya haji 2023 sebesar Rp 90.050.637,26. Dari besaran tersebut, kata Yaqut, biaya perjalanan ibada haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp 49,8 juta dan penggunaan nilai manfaat atau subsidi per jemaah sebesar Rp 40,2 juta.

“Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah haji reguler per jemaah sebesar Rp 90.050.637,26. Jumlah ini terdiri atas dua komponen, yaitu perjalanan ibadah haji atau Bipih, yang rata-rata per jemaah sebesar Rp 49.812.726 atau 55,3 persen dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp 40.237.937 atau setara dengan 44,7 persen,” ujar Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (15/2/2023).

Advertisement

Yaqut juga sepakat pengelompokan besaran pelunasan jemaah haji dengan pertimbangan aspek keadilan. Untuk itu, sebanyak 9.864 jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji pada 2022 namun keberangkatannya tertunda dan baru diberangkatkan pada 2023, dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 9,4 juta. Kemudian, sebanyak 106.590 jemaah haji pada 2023 dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 23,5 juta.

Sementara, jemaah haji lunas tunda tahun 2020 sebanyak 84.609 yang diberangkatkan pada 2023, kata Yaqut, tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. BPKH mendistribusikan nilai manfaat yang bersumber dari akumulasi nilai manfaat sehingga tidak ada setoran lunas untuk jemaah tahun 2020 sebesar Rp 845.708.000.000.

“84.000 jemaah lunas tunda tahun 2020 yang diharapkan semuanya bisa berangkat haji tahun ini,” kata Yaqut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini