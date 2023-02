Anak Ferdy Sambo Tetap Percaya Ayahnya yang Terbaik

Jakarta, Beritasatu.com - Trisha Eugelinca Ardyadana, putri sulung pasangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menjadi sorotan usai vonis hukuman mati yang menimpa ayahnya dan 20 tahun penjara pada ibundanya atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Terakhir, postingannya di akun instagram @trisha_eungelica menjadi viral lantaran dalam video yang diunggahnya, putri mantan Kadiv Propam Polri itu mengunggah tulisan berisi ucapan ayahnya saat membacakan nota pembelaan saat sdang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya. Sebagai manusia tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperihkan," tulis Trisha mengutip perkataan ayahnya.

"Demikianlah, penyesalan tiba belakangan tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului," tambah Trisha dengan latar belakang langit senja yang memerah.

Meski menyesali kejadian yang menimpa keluarganya, namun dirinya tetap berharap akan datang kebahagian kelak. Trisha juga tetap percaya Ferdy Sambo adalah ayah yang terbaik bagi hidupnya.

"Where there is great love, there are always miracles. I don’t know what to say you are amazing daddy , Thank you (Di mana ada cinta yang besar, selalu ada keajaiban. Saya tidak tahu harus berkata apa, ayah yang luar biasa, Terima kasih)," tulis Trisha dalam caption videonya.

Unggahan Trisha pun mendapat respon dukungan dan doa dari warganet. Tak sedikit warganet yang mendoakan agar anak-anak pasangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawatih akan bahagia ke depannya.

"Terimakasih atas segala doa dan supportnya buat Tris dan keluarga, semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Tuhan," ucap Trisha menjawab komentar warganet.

