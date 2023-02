Harga Bahan Pangan di Kuningan Merangkak Naik Jelang Ramadan

Kuningan, Beritasatu.com - Harga bahan pangan terpantau merangkak naik menjelang datangnya bulan ramadan 2023. Meskipun belum naik secara signifikan, pedagang tetap mengkhawatirkan adanya lonjakan tinggi pada bulan puasa mendatang.

Seperti di Padar Baru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Minggu (19/2/2023), hampir seluruh harga bahan pangan di pasar tersebut mengalami kenaikan.

Kenaikan cukup signifikan terjadi pada komoditas sayuran. Seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan kentang. Kenaikan tersebut rata-rata berkisar Rp 10.000 dibandingkan hari biasanya.

Menurut para pedagang, faktor kenaikan harga bahan pangan disebabkan pasokan yang sedikit. Salah satunya, pengaruh dari cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu ini.

Seperti yang dikatakan Yuyun, salah satu pedagang di Pasar Baru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Menurutnya, sudah hampir satu minggu harga bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan.

"Sudah hampir satu minggu harga naik, katanya pasokannya kurang, terus cuacanya hujan terus," ungkap Yuyun, Minggu (19/2/2023).

Menurut Yuyun, Kenaikan harga bahan pangan yang cukup signifikan terjadi pada komoditas sayuran, seperti cabai, kentang, dan bawang.

"Yang naik itu kentang, cabai merah, cabai rawit, bawang, rata-rata naiknya Rp 10.000 per kilogram, yang cukup parah sih cabai rawit," tambahnya.

Yuyun mengatakan, biasanya menjual cabai rawit merah dengan harga Rp 60.000 per kilogram, namun saat ini harus menjual dengan harga Rp 80.000 per kilogram.

"Paling mahal itu cabai rawit merah, sekarang harganya Rp 80.000 biasanya saya jual Rp 60.000 per kilogram, cabai rawit hijau tadinya Rp 35.000 sekarang Rp 45.000 per kilogram, cabai merah biasanya Rp 45.000 sekarang menjadi Rp 55.000 per kilogram, bawang merah biasanya Rp 35.000 sekarang jadi Rp 45.000, kentang yang biasa jual Rp 15.000 sekarang jadi Rp 18.000 per kilogram," lanjutnya.

Penyebab naiknya harga bahan pangan ini, kata Yuyun, karena pasokan yang sedikit dan faktor cuaca, sehingga mempengaruhi harga dipasaran. "Pasokannya sedikit, terus cuacanya kan hujan terus jadi banyak yang gagal panen petaninya," pungkasnya.

