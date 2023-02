Barcelona Nyaman di Puncak, Ini Hasil dan Klasemen Liga Spanyol

Madrid, Beritasatu.com – Barcelona masih nyaman di puncak klasemen Liga Spanyol setelah berhasil menaklukkan Cadiz 2-0 di Nou Camp, Senin (20/2/2023) dini hari WIB.

Dua gol yang dicetak Sergi Roberto dan Robert Lewandowski membuat Barcelona mantap di puncak klasemen dengan 59 poin, unggul delapan poin dari Real Madrid di peringkat kedua.

Di pertandingan lainnya, Atletico Madrid menjaga posisinya di empat besar setelah menaklukkan Athletic Bilbao 1-0. Gol kemenangan Atletico dicetak Antoine Griezmann di menit 73.

Hasil Pertandingan

Minggu (19/2/2023)

Real Mallorca vs Villareal 4-2

Osasuna vs Real Madrid 0-2

Elche vs Espanyol 0-1

Rayo Vallecano vs Sevilla 1-1

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao 1-0

Barcelona vs Cadiz 2-0

