DPR: Rangkap Jabatan Erick Thohir Bisa Berdampak Positif bagi Sepak Bola Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menilai rangka jabatan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjadi ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) bisa berdampak positif terhadap sepak bola Indonesia. Menurut Andreas, kedua jabatan tersebut bisa saling menopang satu sama lain.

"Rangkap jabatan ini tidak akan membawa pengaruh negatif baik bagi BUMN maupun bagi sepak bola Indonesia, tetapi sebaliknya akan membawa pengaruh positif baik bagi BUMN juga bagi PSSI. Rakyat Indonesia, penggemar sepak bola menunggu pembuktian dari Pak Erick," ujar Andreas kepada wartawan, Senin (20/2/2023).

Andreas mengatakan, para pemegang hak suara dan perwakilan FIFA yang menjadi pengawas Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI sudah mengetahui bahwa Erick Thohir merupakan Menteri BUMN. Namun, kata dia, mereka tetap memilih Erich Thohir.

"Artinya, selain karena profesionalitas ET dalam bidang mengelola organisasi bisnisnya, pengalaman sebagai pemilik dan pengurus beberapa klub sepak bola profesional baik di dalam maupun luar negeri, juga posisi ET sebagai Meneg BUMN tentunya merupakan faktor yang dipertimbangkan untuk memilih ET menjadi Ketum PSSI," jelas Andreas.

Menurut Andreas, yang perlu dilakukan Erick Thohir segera membuktikan bahwa dirinya mampu membawa kemajuan sepak bola Indonesia. "Sekarang tinggal Pak Erick yang harus memberikan jawaban bahwa keterpilihannya sebagai Ketum PSSI ini akan membawa kemajuan prestasi sepakbola Indonesia," pungkas Andreas.

Diketahui, Menteri BUMN, Erick Thohir, telah terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (16/2/2023) lalu.

Dalam KLB PSSI tersebut, Erick Thohir mendapatkan 64 suara dari para pemilik suara (voter). Erick mengungguli pesaing terkuatnya yakni Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti yang meraup 22 suara. Sebanyak dua nama lagi yang menjadi calon ketua umum PSSI 2023-2027 Arif Wicaksono dan Doni Setiabudi tidak memperoleh suara.

