Menteri Bintang Pimpin Delegasi Indonesia di Sidang Tahunan CSW PBB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memimpin delegasi Indonesia menghadiri sidang tahunan Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW 67) yang akan berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada 6-17 Maret 2023 mendatang.

Diketahui, Menteri Bintang mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan didampingi oleh delegasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan hadir dalam sesi level tingkat menteri untuk menyampaikan pengalaman dan praktik baik dalam mengatasi persoalan pada pembagian gender dalam dunia digital dan mempromosikan pendidikan di era digital untuk mencapai kesetaraan gender.

Menteri Bintang mengatakan sidang tahunan CSW 2023 ini kembali digelar secara tatap muka setelah dua tahun dilakukan secara virtual akibat pandemi Covid-19.

“Menyambut kesempatan yang baik ini, saya akan memimpin delegasi Indonesia pada minggu pertama, tanggal 6-10 Maret 2023 bersama anggota lainnya yang terdiri dari pejabat internal KPPPA, kementerian/ lembaga, perwakilan institusi HAM nasional serta perwakilan BUMN,” ucap Menteri Bintang melalui virtual acara “Media Talk KPPPA” di Kantor KPPPA, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

