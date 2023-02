Akhirnya Ketemu, Ini Kronologi Perjalanan Dosen UII yang Merepotkan Banyak Pihak

Jakarta, Beritasatu.com - Keberadan seorang dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta bernama Ahmad Munasir Rafie Pratama akhirnya terdeteksi setelah hilang kontak beberapa hari saat menunaikan tugas ke Norwegia. Ternyata Ia tidak langsung pulang ke Indonesia melainkan bepergian ke Amerika tanpa pamit kepada keluarga maupun pihak kampus tempatnya bekerja.

Pihak keluarga kebingungan karena Ahmad Munasir tak kunjung tiba di Bandara Soekarno Hatta sesuai jadwal. Pihak kampus pun merasakan situasi yang sama.

Hal itu ditunjukkan dalam pernyataan resmi pertama yang diunggah di situs UII bertanggal 17 Februari 2023. Tidak main-main, Prof Fathul Wahid ST, MSc PhD, sang rektor menyatakan bahwa UII berduka.

“UII sedang berduka karena salah satu dosennya, Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP), belum diketahui keberadaannya setelah mengikuti aktivitas mobilitas global di University of South-Eastern Norway (USN),” demikian salah satu bagian dari unggahan pihak UII.

Diksi “berduka” tersebut menarik perhatian khalayak. Media massa pun ramai memberitakan dosen UII yang tak diketahui rimbanya. Di sisi lain, pihak kampus serius menyikapi hilangnya Ahmad Munasir.

Selain mengundang publik untuk memberikan informasi, keseriusan pihak kampus dalam kasus ini terlihat dari upaya aktif mencari, yakni berkoordinasi dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan perjalanaan WNI di luar negeri.

Akhirnya tak hanya pihak kampus UII yang repot. Setidaknya pihak Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Oslo, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Istanbul, KJRI New York, maupun Sekretaris NCB-Interpol Indonesia dilibatkan dalam upaya menemukan keberadaan Ahmad Munasir.

Kekhawatiran keluarga maupun pihak kampus beralasan. Ahmad Munasir bukan anak kemarin sore yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri. Ia adalah dosen sekaligus Sekretaris Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Industri, UII Yogyakarta.

Pria kelahiran Banjarmasin, 3 Maret 1986 ini menyelesaikan S-1 Sarjana Teknik di UGM (2008), kemudian gelar Master of Information Technology dari Monash University, Australia (2011), serta gelar PhD atau Doctor of Philosophy dari Stony Brook University, The State University of New York, Amerika Serikat (2019).

Dengan latar belakang seperti itu mustahil Ahmad Munasir tersesat. Sebagai orang yang akrab teknologi, sulit membayangkan pria bertinggi badan 175 cm ini tak mampu menghubungi keluarga atau kampus, bahkan KJRI atau KBRI terdekat.

Berikut ini kronologi Ahmad Munasir hilang kontak hingga terhubung kembali.

5 Februari 2023

Tim UII terdiri dari empat orang termasuk Rektor UII, Prof Fathul Wahid, mengunjungi USN untuk mempererat kerja sama kedua universitas, dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa, melalui skema Erasmus+.

