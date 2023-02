Dirawat Sejak Januari, KH Ali Yafie Mengalami Flek Paru-Paru dan Jantung

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia kehilangan satu lagi ulama ahli fikih, KH Ali Yafie. Mantan Rais Am PBNU (1991-1992) dan juga Rais Am Majelis Ulama Indonesia (1998-2000) tersebut meninggal dunia di RS Premiere Bintaro Sabtu (25/2/2023) pukul 22.13 WIB. Beliau meninggal karena mengalami flek di paru-paru dan jantungnya.

Kondisi KH Ali Yafie yang sedang sakit pertama kali diketahui dari postingan mantan Menteri Agama KH Lukman Hakim Saifuddin pada 24 Januari 2023. "Sesepuh kita, KH Ali Yafie dirawat di rumah sakit karena gangguan kesehatan," cuit Lukman saat itu.

Advertisement

BACA JUGA

KH Ali Yafie Berpulang

Kemudian, pada 14 Februari 2023, kepada sebuah media online, putra KH Ali Yafie, H Helmi Ali mengungkapkan kondisi KH Ali Yafie yang tidak stabil. Diungkapkan bahwa akibat cairan atau flek di paru-paru dan jantung mengakibatkan KH Ali Yafie sesak dan kesulitan bernapas.

“Kondisinya sangat lemah, tidak punya tenaga sama sekali,” ungkapnya.

Hari yang sama, pukul 20.30 WIB, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf ditemani Rumadi Ahmad menjenguk KH Ali Yafie, dan ikut mendoakan kesembuhannya agar beliau bisa terus mengawal dan membimbing umat Islam Indonesia.

Dua hari kemudian, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin turut datang ke RS Premier Bintaro untuk menjenguk KH Ali Yafie. Selain mendoakan KH Ali Yafie, KH Ma'ruf Amin juga menceritakan bahwa KH Ali Yafie adalah senior yang baik.

BACA JUGA

Meninggal Dunia, Ini Profil dari KH Ali Yafie

Saat KH Ali Yafie menjadi rais am PBNU, KH Maruf Amin adalah katib am PBNU. Selanjutnya, jabatan rais am diteruskan kepada (alm) KH Sahal Mahfudz, dan KH Ali Yafie menjadi ketua umum MUI.

“Saat itu, saya masih berada di belakang beliau,” kata Ma'ruf Amin.

Malam ini, rencananya KH Ali Yafie akan disemayamkan di kediamannya di kompleks Menteng Residence, Jalan Menteng V Blok FC5 nomor 12 Sektor 7 Bintaro Jaya, untuk dikebumikan esok hari.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini