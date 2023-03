Dilantik Jadi Rektor UIN Jakarta, Profesor Asep Jahar Akan Beri Semangat Baru

Jakarta, Beritasatu.com- Profesor Asep Saepudin Jahar, MA PhD dilantik menjadi rektor Universitas Islam Negeri (UIN) periode 2023-2027 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Rabu (1/3/2023).

Kepala Biro Administrasi Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Jakarta, Juanda Naim berharap, penunjukan Profesor Asep Jahar sebagai Rektor UIN Jakarta memberikan suasana baru dan semangat baru.

“Alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 1 Maret 2023 tadi ada pelantikan Rektor UIN Jakarta yang baru, yaitu bapak Profesor Asep Jahar,” ujarnya.

Juanda mengatakan Asep Jahar menggantikan Prof. Dr. Hj. Amany Lubis MA yang telah menyelesaikan masa kepemimpinannya sepanjang 2019-2023.

“Wabil khusus terkait apa yang disampaikan Pak Menteri Agama agar UIN Jakarta terus menjadi barometer (keilmuan dan keislaman, red.) dan menjadi universitas PTN Badan Hukum. Itu tadi target dari Pak Menteri Agama kepada Rektor baru,” tambahnya.

Prosesi pelantikan dilakukan di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023). Turut hadir dalam pelantikan Sekretaris Jenderal Kemenag Prof. Dr. Nizar dan Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani.

“Saya dan para Kepala Biro UIN Jakarta lainnya siap memberikan support dan sumbangsih dengan apa yang disampaikan Pak Menteri agar UIN Jakarta menjadi baromter dan PTKIN Badan Hukum. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan kelapangan dan kesuksesan kepada Profesor Asep,” ujarnya lagi.

Profesor Asep memang salah satu guru besar yang masuk dalam daftar calon Rektor UIN Jakarta periode 2023-2027. Selain Asep, ada 16 Guru Besar lain mencalonkan diri, termasuk Rektor UIN Jakarta periode 2019-2022 yakni Amany Lubis.

Sebelum menjadi rektor, Profesor Asep menjabatn Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta periode 2019-2023. Waktu itu, dia menggantikan Profesor Jamhari Makruf yang diangkat menjadi wakil rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Profesor Asep juga pernah mengemban jabatan sebagai ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum LP2M UIN Jakarta.

Selain menduduki sejumlah jabatan struktural di universitas, Profesor Asep Jahar adalah Guru Besar bidang Sosiologi Hukum Islam. Dia juga mengampu sejumlah mata kuliah seperti Introduction to Islamic Law, Islamic Personal and Public Law, Theories and Methods of Islam Law, Comparative Islamic Family Law, dan Contemporary Fatwas in the Muslim World.

