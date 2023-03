Jelang Ramadan, Harga Beras Medium dan Premium di Medan Turun

Medan, Beritasatu.com - Dua pekan menjelang bulan Ramadan, harga beras medium dan premium di beberapa pasar tradisional di Kota Medan, Sumatera Utara mengalami penurunan, Selasa (7/3/2023). Sementara itu, harga komoditi lainnya seperti bawang merah dan bawang putih mengalami sedikit kenaikan.

Seperti di pasar tradisional Sei Sikambing yang berada di Jalan Kapten Muslim, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara harga beras medium dijual dengan harga Rp 12.000 per kilogram yang sebelumnya harga beras medium di bandrol dengan harga Rp 13.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras premium kini dijual dengan harga Rp 13.000 per kilogramnya yang sebelumnya dijual berkisar Rp 14000 per kilogram.

Advertisement

Yono, salah satu pedagang beras mengatakan, penurunan harga beras medium dan premium sudah terjadi sejak sebulan kemarin. Menurutnya, penurunan harga beras ini dikarenakan stok beras yang melimpah dikarenakan musim panen padi.

BACA JUGA

Harga Bawang Merah Naik, Produsen Bawang Goreng Pangkas Produksi

"Sekarang alhamdulillah harga beras medium dan premium mengalami penurunan. Untuk harga beras medium Rp 12.000 dan premium Rp 13.000 per kilogramnya. Penurunan sudah sejak sebulan lebih. la bertahap, awalnya turun dua ratus rupiah, kemudian turun bagi perlahan-lahan," ujarnya.

Sementara itu, pantauan harga minyak goreng dan harga komoditi lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga masih tergolong masih stabil meski sedikit mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Seperti harga minyak goreng bermerek Minyakita, para pedagang menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi yakni Rp 14.000 per liternya.

BACA JUGA

Jelang Ramadan, Harga Beras di Polewari Mandar Masih Mahal

Untuk harga bawang merah sedikit mengalami kenaikan, per kilonya dijual dengan harga Rp 30.000 hingga Rp 32.000 per kilogramnya yang sebelumnya dijual dengan harga Rp 28.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih dijual dengan harga Rp 32.000 per kilogram.

Tak hanya itu, harga komoditi lainnya seperti semua jenis cabai dan tomat masih dalam kondisi stabil belum mengalami kenaikan secara signifikan.

Menurut Mariati, pedagang bawang, kenaikan harga bawang putih sudah terjadi sejak dua pekan kemarin sedangkan kenaikan harga bawang putih terjadi sejak dua hari kemarin. " Pengamanbilan bawang merah bawang putih Rp 28.000 jadi kalau kami jual Rp 30.000 - Rp 32.000 gitu. Naik udah ada dua minggu, kalau bawang merah baru beberapa hari lalu naiknya," ucap Mariati.

Kenaikan harga bawang ini dikarenakan kurangnya pasokan dari pertanian. Meski harga bahan pokok pangan dinilai menurun dan stabil, namun daya beli masyarakat berkurang hingga mengakibatkan omset para pedagang menurun drastis hingga 30 persen.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini