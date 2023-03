Sekjen PDIP Hasto Jadi Mahasiswa Lulusan Terbaik Unhan 2023 dengan IPK 4,00

Sentul, Beritasatu.com - Doktor Ilmu Pertahanan yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendapat predikat sebagai mahasiswa lulusan terbaik dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI Tahun 2023. Hasto menjadi satu-satunya mahasiswa program doktor yang meraih lulusan terbaik dengan IPK 4,00 dan predikat Summa Cumlaude.

Penghargaan mahasiswa terbaik yang disematkan kepada Hasto Kristiyanto diumumkan pada masa Penutupan Program Pascasarjana Magister dan Doktor Universitas Pertahanan Tahun Ajaran 2023, di Aula Merah Putih, Unhan, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (13/3/2023).

Tak hanya Hasto, penghargaan mahasiswa terbaik juga diberikan kepada 5 orang mahasiswa dari Program Magister.

Penutupan Program Pascasarjana Magister dan Doktor Unhan ini juga mengumumkan jumlah mahasiswa yang menerima predikat kelulusan yakni Summa Cum Laude 1 orang, Magna Cum Laude 2 orang, Cum Laude 2 Orang, Dengan Pujian 113 orang, Sangat memuaskan 400 orang, Memuaskan 38 orang dan Lulus 22 orang.

Dalam amanatnya, Rektor Universitas Pertahanan RI Laksamana Madya TNI Prof Amarulla Octavian mengatakan para lulusan magister dan doktor ilmu pertahanan, harus mampu memaknai diri sendiri dan memiliki nilai tambah bagi organisasi, serta bagi Negara dan Bangsa. Hal tersebut, kata Amarulla, nantinya dapat menjadi modal dasar pembangunan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Terlebih, di era globalisasi dewasa ini, ancaman terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara semakin kompleks dan sulit diprediksi.

"Ancaman cenderung bersifat non militer dilakukan secara non linier tidak langsung dan bersifat proxy war, jenis ancaman perang di era sekarang memiliki spektrum yang sangat luas dan secara masif melalui berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, berupa ancaman non militer berdimensi ideologi politik ekonomi sosial budaya teknologi keselamatan umum dan legislasi," ujar Amarulla.

Menurut Amarulla, kondisi ini tentunya menjadi tantangan sekaligus tugas bagi para calon wisudawan-wisudawati dan sebagai alumni Unhan RI untuk mampu dan turut andil dalam memberikan solusi kontribusi positif bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya juga berpesan jadilah kader intelektual bela negara yang mampu menjadi teladan dalam internalisasi nilai nilai negara, dan memberikan darma bakti terbaik bagi negara sesuai profesi dan pekerjaan masing masing," terang Amarulla.

Dalam rangkaian acara tersebut, Hasto Kristiyanto memimpin para mahasiswa penerima lulusan terbaik untuk maju dan mendapat sertifikat dari Rektor Universitas Pertahanan RI Prof Amarulla Octavian.

"Lapor, penerimaan piagam penghargaan lulusan terbaik Pascasarjana Program Magister dan Program Doktor serta kader intelektual bela negara siap," kata Hasto di hadapan Rektor dan pengajar Unhan.

Lalu, dilakukan upacara penyerahan sertifikat lulusan terbaik mahasiswa nasional dan internasional serta penyerahan sertifikat kader intelektual bela negara oleh inspektur upacara.

Rektor Unhan RI Prof. Amarulla Octavian pun langsung memberikan piagam penghargaan kepada Hasto dan lima lulusan terbaik lainnya berupa map berwarna merah. Penyerahan penghargaan turut disaksikan oleh civitas akademika serta para mahasiswa pascasarjana magister dan doktor Universitas Pertahanan.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama para mahasiswa lulusan terbaik dengan Rektor dan Civitas Akademika Unhan RI dan per prodi. Rencananya besok akan dilakukan prosesi wisuda.

Berikut penghargaan lulusan terbaik diberikan Universitas Pertahanan kepada:

A. Mahasiswa Nasional

Program Doktor

Nama: Dr. Hasto Kristiyanto, dengan IPK 4,0, predikat Summa Cum Laude, Prodi Ilmu Pertahanan.

B. Program Magister

1. Fakultas Strategi Pertahanan

Nama: Abdul Razak Aditya, dengan IPK 3,99, Predikat dengan pujian, Prodi Peperangan Asimetris

2. Fakultas manajemen pertahanan

Nama: Dyah Tribuana Tungga Dewi, dengan IPK 4,00, predikat dengan pujian, Prodi Manajemen Pertahanan.

3. Fakultas Keamanan Nasional

Nama: Syafrudin Fathoni, dengan IPK 3,96, Predikat dengan pujian, Prodi Manajemen Bencana.

4. Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan

Nama: M. Hafizh Syaffi'i dengan IPK 3,99 predikat dengan pujian, Prodi Teknologi Penginderaan

Mahasiswa Internasional

Nama: Hassan Raza Hashmi, dengan IPK 4,00 predikat dengan pujian, Prodi Diplomasi Pertahanan

