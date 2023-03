5 Rekomendasi Menu Sahur yang Praktis dan Sehat

Jakarta, Beritasatu.com - Menu sahur harus kaya gizi karena makanan yang dimakan saat sahur akan memberikan energi yang cukup sepanjang hari supaya tidak merasa lemas atau mudah lelah selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apa saja menu sahur yang menyehatkan?

Di bawah ini rekomendasi makanan dan minuman untuk menu sahur yang praktis dibuat dan kaya gizi yang bisa dijadikan pilihan.

1. Smoothies

Rekomendasi menu sahur yang pertama adalah smoothies. Minuman ini dibuat dari sayur atau buah-buahan yang kaya nutrisi sehingga baik untuk tubuh. Buah-buahan seperti pisang, stroberi, dan mangga umumnya mengandung serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk tubuh. Sedangkan sayuran hijau seperti bayam dan kale, mengandung serat dan zat besi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Smoothies bisa dibuat dengan sayuran saja atau buah-buahan saja. Namun bisa juga dibuat dari campuran buah dan sayuran, lalu ditambahkan susu almond atau yogurt supaya rasanya lebih lezat.

2. Telur

Telur adalah rekomendasi menu sahur selanjutnya yang menyehatkan sekaligus praktis diolah. Telur merupakan sumber protein yang baik dan mengandung lemak sehat yang membantu tubuh kenyang lebih lama. Telur juga mengandung vitamin B12 dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Bahan makanan satu ini juga bisa diolah dengan mudah, baik direbus atau digoreng, dan ditambahkan sayur-sayuran.

3. Oatmeal

Rekomendasi menu sahur selanjutnya yang praktis dibuat dan menyehatkan adalah oatmeal. Makanan ini merupakan sumber karbohidrat kompleks dan serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Oatmeal juga mengandung vitamin B kompleks, zat besi, dan magnesium yang penting untuk kesehatan tubuh.Oatmeal bisa dikonsumsi tanpa tambahan apapun, tetapi bisa juga ditambahkan buah-buahan atau kacang-kacangan sebagai topping untuk memberikan variasi rasa.

4. Sup Sayuran

Sup sayuran adalah menu sahur yang kaya nutrisi seperti vitamin, mineral, dan serat. Sup sayuran juga mengandung banyak air yang membantu menjaga tubuh terhidrasi selama berpuasa. Sayuran untuk dijadikan sup pun bisa bervariasi. Misalnya di hari pertama membuat sup sayuran dengan bahan utama wortel. Lalu di hari kelima sahur bisa buat sup sayuran dengan bahan brokoli, dan seterusnya.

5. Roti Gandum

Menu sahur lainnya yang praktis dibuat adalah roti gandum. Makanan ini merupakan sumber karbohidrat dan kaya akan serat. Roti gandum juga mengandung vitamin B kompleks dan zat besi yang baik untuk kesehatan tubuh. Roti gandum bisa dikonsumsi bersama bahan makanan lainnya, seperti ditambah telur atau alpukat.

Demikianlah rekomendasi menu sahur yang praktis dan sehat. Sebisa mungkin hindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan gula berlebih karena dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit jantung. Selain itu, pastikan untuk mengonsumsi air putih yang cukup selama sahur dan berbuka puasa untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Mengonsumsi makanan yang sehat selama puasa Ramadan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan memberikan energi yang cukup untuk beraktivitas meski harus menahan lapar dan haus seharian.

