Kinobi Gandeng ITS Kembangkan CDP dan Sistem Tracer Study

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia dan Singapura menggelar acara penandatangan kerja sama bisnis antar kedua negara di Fullerton Hotel, Singapura, Rabu (15/3/20230.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Negara Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto.

Rangkaian acara ini bertujuan untuk meresmikan kolaborasi antar institusi dan pegiat bisnis dalam naungan kerja sama antar kedua negara. Kerja sama antara Kinobi dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah satu kolaborasi yang diresmikan.

Adapun kerja sama lain yang akan diresmikan juga mencakup sektor kesehatan, termasuk di antaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PT Pramita, PT Siloam International Hospitals Tbk, dan masih banyak lainnya.

Kinobi dan ITS menggelar kerja sama ini untuk mendukung Career Development Program (CDP) dan sistem tracer study ITS. Selain itu, kerja sama ini juga mengarah ke perkenalan tracer study ITS ke perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Rektor ITS, Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU mengatakan, ITS merupakan universitas yang berhasil meraih IKU-1 tertinggi selama 2 tahun dan telah dianugerahi predikat Gold Standard oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemdikbud).

"Artinya, 84 persen lulusan ITS berhasil mendapatkan pekerjaan sebelum 6 bulan setelah kelulusan dengan gaji 1,2 kali lebih tinggi dari UMR. Selain itu, ada pula yang melanjutkan studi atau membuka usaha sendiri," jelas Ashari, dalam keterangan resminya, Kamis (16/3/2023).

Pencapaian ITS dalam skor IKU 1 tentunya terbantu jugai oleh program pengembangan karier yang baik dan sistem tracer study yang berkualitas.

Oleh karena itu, ITS bekerja sama dengan Kinobi untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia melalui CDP dan software tracer study.

"Kementerian mengatakan bahwa ini merupakan peluang yang besar karena terdapat sekitar 5.000 universitas di Indonesia yang masih membutuhkan sistem tracer study di tahun 2023," imbuhnya.

CEO Kinobi, Benjamin Wong menambahkan, kesepakatan ini diharapkan menjadi komitmen bersama untuk mendorong dampak positif bagi pengembangan mahasiswa dan alumni serta pekerjaan. Selain itu, menandai perpanjangan kemitraan yang menuju tahun kedua.

"ITS dan Kinobi sebelumnya telah bekerjasama untuk mengembangkan ITS Career Development Program (CDP). Dalam platform ITS Career Center kembangan Kinobi, mahasiswa dapat mengakses fitur seperti ATS CV builder, job portal, entrepreneurship portal, dan scholarship portal. Selain ITS, Kinobi juga berusaha membantu universitas lainnya dalam mencapai IKU 1," jelasnya.

Di Indonesia sendiri, Kinobi telah membantu lebih dari 40 universitas dalam mengembangkan portal karier digital. Kinobi juga mendukung Kemendikbudristek dalam mempromosikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memungkinkan siswa mengambil magang terakreditasi dan belajar mandiri.

