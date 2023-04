Ini 5 Makanan Favorit Nabi Muhammad SAW yang Bermanfaat Bagi Tubuh, Apa Saja?

Jakarta, Beritasatu.com - Umat Islam di seluruh dunia sangat mengagumi Rasulullah SAW. Setiap muslim ingin mengetahui banyak hal tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tak terkecuali sampai ke makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Lantas, apa saja makanan favorit Nabi Muhammad SAW?

Meneladani sifat Rasulullah adalah sebuah hal yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam. Hal ini tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

Lafaz Arab

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari Kiamat dan dia banyak menyebut Nama Allah.”

Selain itu, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, hingga pemberi peringatan dan penyeru kepada agama Allah. Ini tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46 yang berbunyi :

Lafaz Arab

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى الَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), sesungguhnya Kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya serta sebagai pelita yang menerangi.

Berkaitan dengan keteladanan Rasulullah SAW, seorang muslim juga ada baiknya mengetahui sampai kepada hal-hal yang disukai oleh Rasulullah SAW termasuk makanan yang disukainya. Makanan-makanan tersebut sudah pasti halal dan baik dikonsumsi untuk umat nya. Berikut makanan-makanan favorit Nabi Muhammad SAW.

Makanan-makanan Favorit Nabi Muhammad SAW

Dilansir dari berbagai sumber, makanan-makanan favorit Nabi Muhammad ini tentunya baik dikonsumsi. Adapun sebagian makanan ini juga disebutkan dalam Al-Qur’an.

1. Madu

Madu memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi tubuh manusia. Keistimewaan madu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 68-69 yang berbunyi :

Artinya: "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan."

Madu dapat meningkatkan imun dan kekebalan tubuh dari penyakit. Untuk itu, madu sangat berkhasiat bagi tubuh manusia dan menjadi makanan favorit Rasulullah SAW.

2. Kurma

Makanan berikutnya yakni kurma, buah kurma pasti tak asing bagi umat Islam. Terlebih pada saat Ramadan, buah kurma menjadi buah yang paling banyak dicari khususnya untuk berbuka puasa.

Rasulullah SAW bersabda untuk mengonsumsi buah kurma. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis berikut :

"Barangsiapa mengkonsumsi tujuh butir kurma Ajwa pada pagi hari maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

3. Susu

Susu menjadi makanan selanjutnya yang disukai oleh Rasulullah SAW. Susu yang diminum Nabi Muhammad SAW yakni susu kambing dan juga unta. Terlebih, susu juga disebutkan dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi :

Artinya: "Dan sungguh, pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, susu murni di antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.”

Susu sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa untuk menjaga kesehatan jantung dan juga bisa meningkatkan sistem imun bagi tubuh.

4. Buah Zaitun

Buah Zaitun bisa bermanfaat bagi tubuh khususnya dalam bentuk minyak. Minyak zaitun memiliki manfaat untuk kulit, bahkan dapat diminum dan dipercaya mampu menurunkan kadar gula darah hingga mengobati asam lambung.

Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memakan dan mempergunakan zaitun seperti dalam hadis berikut :

"Makanlah zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak karena ia tumbuh dari pohon yang diberkati.” (HR Ahmad dan Tirmidzi).

5. Buah Melon

Buah berwarna hijau ini juga menjadi makanan favorit Rasulullah SAW. Hal ini tertuang dalam satu riwayat hadis yang berbunyi:

"Ummul Mu'minin Aisyah RA meriwayatkan Rasulullah pernah memakan buah melon dengan kurma matang, lalu bersabda, Panasnya buah yang satu ini akan dihilangkan oleh dinginnya buah yang lain, dan dinginnya buah yang satu ini akan dihilangkan panasnya buah yang oleh lain." (HR Abu Dawud).

Buah melon juga memiliki manfaat sebagai penangkal radikal bebas bagi tubuh.

Demikian informasi terkait makanan-makanan favorit Rasulullah SAW yang bisa dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh.

