Mudik 2023, Jasa Marga Siapkan Titik Contraflow dan One Way di Tol Transjawa

Bekasi, Beritasatu.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjelaskan beberapa skema rekayasa lalu lintas arus mudik dan balik lebaran 2023. Rekayasa lalu lintas yang disiapkan berupa one way atau sistem satu arah dan sistem contraflow di sejumlah titik.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menjelaskan Jasa Marga juga tengah mengerjakan penambahan lajur di Tol Jakarta-Cikampek untuk meminimalisir potensi kepadatan.

"Kita upayakan tidak sampai one way karena di titik yang menjadi puncak lalu lintas tahun lalu pada lebaran dan Natal tahun itu sudah kita antisipasi dengan menambahkan lajur di Jakarta-Cikampek. Saat ini sedang di finalisasi nanti, H-10 kita upayakan tidak ada aktifitas lagi sesuai dengan imbauan pemerintah," jelas Lisye pada Konferensi Pers di Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC), Jati Asih, Bekasi, Senin (3/4/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator, Yoga Tri Anggoro menambahkan bahwa pihaknya merencanakan tidak menerapkan sistem one way di KM 47 hingga KM 72 Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Rencananya, tahun ini, Jasa Marga hanya akan menerapkan sistem contraflow di titik tersebut.

Menurutnya, skema ini ditetapkan setelah melakukan analisis prediksi arus lalu lintas dan kapasitas jalan yang tersedia di Tol Jakarta Cikampek dengan adanya penambahan lajur baru.

"Tahun lalu, KM 47 sampai KM 72 Jakarta-Cikampek kita mainkan one way. Tapi seperti yang disampaikan Bu Lisye tadi, bahwa tahun ini Jakarta-Cikampek KM 48 sampai 66 itu sudah ditambah satu lajur lagi. Sehingga dari segi kapasitas meskipun kita hanya contraflow, analisa kami Insya Allah itu sudah cukup untuk bisa melayani pemudik yang bergerak ke arah timur," imbuh Yugo.

Dengan penerapan contraflow di KM 47 hingga KM 72 Tol Jakarta-Cikampek, skema ini memungkinkan para pengguna kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta tetap dapat melakukan perjalanan selama periode arus mudik dan balik 2023.

"Sehingga pengguna jalan yang dari Bandung mau ke Jakarta pada saat periode mudik itu masih bisa dilakukan perjalanan," lanjut Yoga.

Sementara itu, seperti tahun sebelumnya, sistem one way atau satu arah akan disiapkan untuk diterapkan di KM 72 sampai KM 414 Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah.

"Lalu KM 72 ke arah timur sampai Kalikangkung itu yang tetap kita rencanakan sama seperti tahun lalu, one way. Arus baliknya pun seperti itu. Jadi kita prediksi one way KM 414 atau Kalikangkung sampai KM 72, lalu KM 72-47 itu kita hanya membutuhkan contraflow," pungkasnya.

