Cak Imin Yakin Negara Mampu Anggarkan Dana Desa Rp 5 Miliar Per Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengatakan akan mendorong kenaikan dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar per desa per tahun. Cak Imin mengaku dirinya dan PKB sudah menghitung dengan cermat dan bisa dipastikan anggaran negara mampu mengakomodasi dana desa Rp 5 miliar per tahun tersebut.

"Saya dan PKB akan perjuangkan meningkatkan dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar per desa. Kita menaikkan 5 kali lipat. Kami sudah membuat perhitungan hati-hati dan matang tentang ini. Insyaallah besaran anggaran negara kita berkemampuan untuk menyokong kenaikan dana desa," ujar Cak Imin di sela-sela safari ramadan di Desa Jarakan, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (16/4/2023).

Cak Imin beranggapan kenaikan dana desa sudah mutlak diperlukan. Hal itu mengingat saat ini waktu yang tepat mencanangkan satu program besar yaitu membangun Indonesia dari desa. Menurutnya, Indonesia maju dan sejahtera hanya mungkin terwujud jika desa maju dan sejahtera.

"Pilar utama pembangunan desa adalah sumber daya manusia. Fokus kita adalah warga desa yang sehat dan pintar. Maka, desa sehat dan desa pintar adalah dua program yang wajib kita jalankan dan sukseskan," kata Wakil Ketua DPR ini.

Apalagi, kata dia, jalan menuju pembenahan desa sudah dimulai secara serius oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Fokus saat ini, kata dia, melanjutkan semua program dan kebijakan yang baik serta melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

"Itulah yang saya istilahkan mengelola kesinambungan dan menggerakkan perubahan dalam pembangunan desa. Inilah yang perlu kita kerjakan saat ini," imbuhnya.

