Mudik Lebaran 2023, Jarak Pemberlakuan Contraflow dan Satu Arah Ditambah

Karawang, Beritasatu.com - Contraflow tol Jakarta-Cikampek yang semula diterapkan sejak kilometer 47 Karawang Barat, dimajukan menjadi kilometer 36 Cikampek. Sebelumnya, Jasa Marga atas diskresi Kepolisian menerapkan skema contraflow untuk mengurai kepadatan kendaraan pemudik jelang lebaran Idulfitri 1444 Hijriah.

Contraflow sebelumnya direncanakan akan mulai berlaku pada Selasa (18/4/2023) pukul 14.00 WIB. Namun dikarenakan Volume Capacity Ratio (VCR) tol Japek masih dinilai normal, maka penerapan contraflow diundur menjadi pukul 23.30 WIB.

Berdasarkan pantauan tim B-Universe, clearances contraflow di ruas tol Japek dimulai pada Rabu (18/4/2023) pukul 21.30. Petugas Kepolisian dan Jasa Marga membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk melakukan clearances sebelum membuka ruas jalan arah Jakarta untuk digunakan pemudik ke arah timur tol Trans Jawa.

Selain itu, Kepolisian dan Jasa Marga juga sudah menerapkan skema satu arah (one way) sejak kilometer 72 Cipali hingga kilometer 414 Kalikangkung. One way arah tol Trans Jawa mulai berlaku sejak Rabu (18/4/2023) pada pukul 14.50 WIB.

Namun skema satu arah juga mengalami perubahan dari sebelumnya dimulai dari titik kilometer 72 tol Cipali, diubah menjadi titik kilometer 70 gerbang tol Cikatama.

Jumlah pemudik dari arah Jabotabek menuju gerbang tol Cikatama mengalami peningkatan sejak H-4 Lebaran. Berdasarkan data Jasa Marga terdapat 62.758 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama pada H-4 Lebaran.

