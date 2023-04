30 Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Buat Dibagikan ke Media Sosial

Jakarta, Beritasatu.com - Ucapan Hari Raya Idul Fitri banyak dicari menjelang datangnya lebaran 2023. Pasalnya ucapan Hari Raya Idul Fitri bisa dibagikan ke orang yang tidak bisa berkumpul langsung.

Momen lebaran merupakan momen yang pas untuk berkumpul langsung dan saling bermaaf-maafan. Namun di momen spesial ini, pasti ada saudara atau teman yang tidak bisa ditemui langsung karena berbagai alasan, misalnya tidak dapat libur, sedang sakit, atau sedang berada di luar negeri.

Maka dari itu, membagikan ucapan Hari Raya Idul Fitri bisa menggantikan momen bermaaf-maafan yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Apalagi kini ucapan Hari Raya Idul Fitri tidak hanya bisa dibagikan lewat pesan singkat saja, tapi juga ditaruh di status media sosial seperti Twitter, Instagram, bahkan lewat video TikTok.

Berikut 30 ucapan Hari Raya Idul Fitri yang bisa dipilih untuk dijadikan status atau dibagikan ke media sosial.

1. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, mari saling memaafkan dan saling menyapa. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

2. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang kembali ke fitrah.

3. Takbir, tahmid, tahlil telah berkumandang. Memecah keheningan malam. Mengantar rasa syukur kepada-Nya. Esok pagi menyambut hari yang fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum

4. Gema takbir sudah mengudara dan saling bersahutan, mengagungkan kebesaran Allah SWT. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua kesalahan, selamat merayakan Idul Fitri 2023.

5. May the magic of Eid bring lots of happiness and fill your life with different colours. Have a prosperous Eid!

6. Dari dulu terus mencari, meski hati masih sendiri, jangan pernah bersusah hati, karena hari ini Idul Fitri. Semoga kita yang sendiri bisa saling berbagi, minal aidin walfaizin mohon maaf lahir dan batin.

7. Bulan ramadhan telah berlalu. Hari kemenangan telah datang. Untuk itu, mari kita bersihkan hati dan jiwa dari gelimang dosa. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.

8. We have been bestowed with a beautiful day by Allah. Our month-long wait is over. I hope you enjoy this day and be grateful for Allah’s blessings. Eid Mubarak!

9. 30 hari sudah kita lalui dengan menahan lapar, dahaga, dan nafsu namun tiada lengkap tanpa maaf dari mu di hari yang fitri ini. Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin.

10. Atamanna lakum Eid sa'id jiddan! Litakun kul a'malakum al-khayyira maqbula 'ind Allah. (Saya ucapkan Selamat Idul Fitri dan semoga semua amal baik Anda diterima oleh Allah).

