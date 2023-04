Bekerja Optimal, KPK Tak Boleh Diintervensi

Jakarta, Beritasatu.com - Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diintervensi oleh pihak manapun dalam bekerja memberantas korupsi. Menurut Ray, semua pihak perlu memberikan ruang kepada KPK agar bekerja profesional, transparan dan akuntabel.

"KPK kan lembaga independen, janganlah diintervensi," ujar Ray dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Institute for Act Against Corruption (IACC) di Gedung Juang, Jakarta, Rabu (19/4/2023).

FGD bertajuk 'Menjaga Transformasi, Sinergitas dan Independensi Pemberantasan Korupsi ditengah ancaman intervensi dan polemik' dihadir sejumlah narasumber antara lain Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera; Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing; dan Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia, M Natsir.

Ray mengatakan sudah seharusnya rakyat mendukung dan menjaga institusi KPK agar tugas memberantas korupsi dapat berjalan baik. "Harusnya kita dukung KPK agar mereka bisa fokus bekerja memberantas korupsi,” tegas Ray.

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa hari ini publik menjadi korban dari gerakan politis pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu kerja KPK. Menurut Mardani, publik harus bisa menilai kinerja KPK secara objektif tanpa terseret kepentingan politik manapun.

"Kasian masyarakat jadi korban politis, harusnya mereka bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh KPK secara objektif,” tandas Mardani.

Senada dengan Mardani, Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia, M Natsir menuturkan ada upaya mengkriminalisasi ketua KPK Firli Bahuri dengan narasi-narasi politis. "Yang dilakukan oleh mereka yang selama ini melakukan aksi unjuk rasa memprotes ketua KPK, Firli Bahuri. Jika dilihat dari polanya, ada upaya mengkriminalisasi ketua KPK, mereka yang aksi itu syarat kepentingan politis,” ungkap Natsir.

Sedangkan, Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menyoroti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Abraham Samad dan Novel Baswedan Cs terhadap pimpinan KPK beberapa waktu lalu. Emrus menilai aksi tersebut merupakan aksi yang nyata bermuatan politis. Menurut Emrus, apa yang dilakukan Abraham Samad dan Novel Baswedan Cs telah mencederai institusi KPK yang telah bekerja optimal dalam memberantas korupsi. “Ya aksi Abraham Samad dan Novel Cs itu sangat politis, mereka nggak sadar sudah mencederai KPK yang bekerja sangat baik sampai hari ini,” pungkas Emrus.

FGD ini menghasilkan sebuah petisi mendukung netralitas dan independensi KPK serta mengecam segala bentuk intervensi terhadap KPK.

