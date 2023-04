Arus Mudik Meningkat, One Way Diperpanjang hingga Pukul 24.00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Korlantas Polri memperpanjang waktu rekayasa one way atau satu arah pada arus mudik 2023 yang semula hanya sampai hari ini, Kamis (20/4/2023) pukul 12.00 WIB menjadi pukul 24.00 WIB.

"Rekayasa lalu lintas one way di hari ketiga mudik yg dijadwalkan selesai pada pukul 12.00 wib hari ini kamis 20 april 2023, masih akan terus dilanjutkan. Perpanjangan rekayasa lalu lintas oneway diperkirakan akan berakhir pada kamis 20 april 2023 pukul 24.00 WIB," kata Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi dalam keterangan tertulisnya.

Kendati demikian, apabila periode waktu tiga jam sebelum jadwal berakhirnya one way masih terdapat peningkatan yang signifikan dari Jakarta ke arah Timur, maka kemungkinan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa one way tersebut.

BACA JUGA One Way Diberlakukan, Jalur ke Puncak Tetap Macet

Advertisement

Lebih lanjut Eddy mengungkapkan, alasan pihaknya memperpanjang rekayasa one way karena volume arus lalu lintas sejak Rabu (19/4/2023) meningkat sebesar delapan persen.

"Dari 5.397 kendaraan per jam menjadi 5.817 kendaraan perjam (berdasarkan data traffic counting km 50 tol japek)," ucapnya.

"Saat ini untuk mengurai kepadatan pada ruas tol jakarta cikampek dilakukan CB CF satu lajur pd KM 36 sampai KM 47 dan CB CF dua lajur dari KM 47 sd KM 70 Gerbang tol Jakarta Cikampek," sambungnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan