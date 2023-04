12 Contoh Teks Perkenalan Diri dalam Bahasa Inggris

Jakarta, Beritasatu.com - Perkenalan diri (self Introduction) dalam bahasa Inggris merupakan salah satu ilmu yang wajib dipelajari sekarang ini. Seperti apa contoh teks perkenalan diri dalam bahasa Inggris yang menarik?

Perkenalan diri umumnya dilakukan untuk menunjukan keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan minat karier seseorang. Maka dari itu, penyampaian hal ini perlu memberi kesan yang menarik ke pendengar.

Perkenalan diri dalam bahasa Inggris tidak hanya sebatas menyebut nama dan asal tempat saja. Semua hal itu bergantung pada situasi yang dihadapi. Memperkenalkan diri di sekolah pastinya berbeda dengan memperkenlkan diri ketika wawancara.

Ada beberapa langkah yang umumnya digunakan ketika memperkenalkan diri, yaitu diawali dengan salam (greetings). Tahap pertama ini biasanya diisi dengan kalimat sapaan berupa "Hello, Good morning, Hi everybody, atau Good afternoon".

Langkah selanjutnya adalah menyebut maksud dalam bahasa Inggris. Adapun ungkapan yang dapat dipakai di antaranya "Let me introduce myself, I would like to introduce myself, I’m here to introduce myself, atau Allow me to introduce myself".

Yang ketiga adalah mulai memperkenalkan identitas diri, dapat berupa nama, tempat tinggal, pendidikan, hobi, pekerjaan, dan keluarga. Contohnya "My full name is Luke Hemmings. I live in Bandung. My hobby is swimming. I worked as a journalist".

Langkah terakhir adalah menyampaikan kalimat penutup dan rasa terima kasih. Contohnya "Pleasure to meet you, Nice to meet you, Thank you very much, Glad to see you, atau This is the end of my self introduction".

Untuk lebih jelasnya, simak contoh-contoh teks perkenalan diri dalam bahasa Inggris di bawah ini.

Contoh Teks Perkenalan Diri Bahasa Inggris

1. Contoh Teks Perkenalan Diri dengan Orang Baru

Good morning. I would like to introduce myself. My name is Louis Tomlinson or you can call me Louis. I live in Doncaster. It was my pleasure to meet you.

(Selamat pagi. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Louis Tomlinson atau bisa dipanggil Louis. Saya tinggal di Doncaster. Senang bisa bertemu denganmu).Hi everybody! My name is Louis Tomlinson, nice to meet you. How do you do?

(Halo semuanya, nama saya Louis Tomlinson, sedang bisa bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu?).

Hello friends. Let me introduce myself. My name is Susan, I’m from Jember, East Java. Pleased to meet you. Thank you.

(Hallo teman-teman. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Susan, saya dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih dan senang bertemu dengan kalian).

2. Contoh Teks Perkenalan Diri untuk Murid Baru

Hello, everyone! Let me introduce myself. My name is Taylor Smith. You can call me Tay. I'm from Peru. My family decided to move to Bandung because my father had to work here. Pleased to meet you all.

(Halo, semuanya! Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taylor Smith, kalian bisa memanggil saya Tay. Asal saya dari Peru, namun keluarga saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena ayah saya bekerja di sini. Senang bertemu dengan kalian).

