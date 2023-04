One Way Arus Balik Hari Pertama Diperpanjang hingga Selasa 24.00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - One way arus balik Lebaran 2023 hari pertama, Senin (24/4/2023), diperpanjang hingga Selasa (25/4/2023) pukul 24.00 WIB. One way dilaksanakan dari Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai dengan Km 72 Tol Jakarta Cikampek.

Perpanjangan itu berdasarkan data dan kondisi sampai dengan Senin pukul 20.00 WIB bahwa sumber arus bangkitan dari arah timur (Semarang) menuju Jakarta adalah Gerbang Tol Banyumanik, rata-rata volume lalu lintas selama tiga jam berturut turut mencapai 3.455 kendaraan per jam, masuk ke dalam parameter rekayasa lalin 3.000 kendaraan per jam.

Selanjutnya, Gerbang Tol Kalikangkung, rata-rata volume lalu lintas selama tiga jam berturut turut mencapai 2.440 kendaraan per jam, parameter rekayasa lalu lintas sebesar 3.220 kendaraan per jam.

Traffic counting di km 190 B Palikanci, rata-rata volume lalu lintas selama tiga jam berturut turut mencapai 3.752 kendaraan jam, masuk ke dalam parameter rekayasa lalu lintas 2.700 kendaraan per jam.

Selanjutnya, berdasarkan pemantauan melalui CCTV dan pantauan anggota di lapangan masih terdapat peningkatan arus lalin yang cukup merata dari arah Semarang dan Solo menuju ke arah barat.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rekayasa lalulintas one way di hari pertama arus balik yang dijadwalkan selesai pada pukul 24.00 WIB hari ini (24 April 2023), masih akan terus dilanjutkan dan diperkirakan akan berakhir pada Selasa, 25 April 2023 pukul 24.00 WIB,” bunyi info dari NTMC Polri,.

“Namun apabila pada periode tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan ke arah Jakarta, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way.”

