May Day! Ini 25 Ucapan Hari Buruh 2023 untuk Menghormati Dedikasi Pekerja

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Berikut 25 ucapan Hari Buruh yang bisa dibagikan ke media sosial untuk menghormati kerja keras dan dedikasi para buruh.

Hari Buruh Internasional, atau yang biasa disebut juga dengan May Day, adalah hari untuk memperingati perjuangan yang dilakukan pekerja dan gerakan buruh. Tahun ini, Hari Buruh 1 Mei 2023 jatuh pada hari Senin.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan mengirimkan ucapan atau quotes seputar Hari Buruh ke media sosial.

1. Selamat Hari Buruh! Terima kasih kepada semua pekerja di luar sana yang membuat hidup kami lebih mudah setiap hari!

2. Semoga anak-anak kita mewarisi karunia kesempatan dan semoga kita selalu mengingat pengorbanan yang dilakukan untuk kita oleh banyak generasi yang telah berlalu. Selamat Hari Buruh 2023!

3. Selamat Hari Buruh Internasional. Mari terus perjuangkan keadilan. Semoga buruh dan seluruh rakyat Indonesia makin sejahtera dan semakin maju.

4. Happy Labor Day to all the devoted, talented, and passionate individuals who work tirelessly to improve our economy and develop our nation.

5. Mengirimkan penghargaan dan rasa hormat kita kepada para pekerja di setiap bidang. Selamat Hari Buruh Internasional!

6. Selamat Hari Buruh, 1 Mei 2023.

7. No human masterpiece has been created without great labor.

8. Selamat Hari Buruh. Semoga selalu dalam kesejahteraan dan makin berjaya.

9. Terima kasih telah berjasa membangun bangsa. Selamat Hari Buruh Internasional!

10. Happy international labor day! Mari kita bersatu untuk menciptakan dunia yang lebih adil bagi seluruh pekerja.

