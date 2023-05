KPK Pede Hadapi Gugatan Praperadilan Lukas Enembe di PN Jaksel

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merasa percaya diri (pede) kalau gugatan praperadilan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe akan ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Lukas Enembe mengajukan gugatan karena tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Sesuai dengan agenda persidangan, hari ini Tim Biro Hukum KPK membacakan kesimpulan atas praperadilan yang diajukan tersangka LE," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/5/2023).

Ali menyampaikan, KPK telah menghadirkan delapan ahli dalam rangkaian sidang praperadilan demi membantah dalil kubu Lukas Enembe. Tiga dokter spesialis RSPAD serta empat dokter PB IDI juga dihadirkan KPK untuk menerangkan soal kondisi kesehatan Lukas Enembe.

"Dengan menyatakan dengan tegas bahwa tersangka LE fit for interview dan fit for stand to trial. KPK juga menghadirkan satu orang saksi yaitu Dokter KPK yang secara aktif selalu memantau kondisi kesehatan tersangka tersebut selama berada di Rutan KPK," tutur Ali.

Ali mengungkapkan, KPK turut memaparkan 142 dokumen dalam rangkaian sidang praperadilan Lukas. Ratusan dokumen tersebut dipaparkan sebagai bukti KPK telah menggelar penyidikan sesuai prosedur.

"KPK sangat yakin bahwa semua alat bukti yang dihadirkan selama proses persidangan akan memberikan keyakinan pada hakim tunggal praperadilan dimaksud, dan optimis hakim dalam putusannya akan menolak seluruh isi permohonan yang diajukan tersebut," ujar Ali.

Lukas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Lukas menggugat penetapan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Lukas mendaftarkan praperadilan pada Rabu, 29 Maret 2023. Gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 29/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

"Pemohon Lukas Enembe. Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi cq Pimpinan KPK," sebagaimana dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2023).

Dalam gugatannya, Lukas meminta PN Jaksel memerintahkan KPK untuk mencabut surat perintah penetapannya sebagai tersangka dan penahanannya. Selain itu, Lukas juga meminta PN Jaksel memerintahkan KPK untuk mengeluarkannya dari tahanan.

