Terbuka dengan Kritik, DPR Dinilai Wujudkan Keterbukaan Informasi

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Ari Junaedi menilai DPR telah mewujudkan keterbukaan informasi dengan memberikan ruang kebebasan kepada pers. Menurut Adi, hal ini tidak terlepas dari modernisasi keterbukaan komunikasi DPR.

“Sebagai representasi rakyat, DPR menjadi medium modernisasi keterbukaan komunikasi. Ini merupakan salah satu bukti kebebasan pers sangat diterima di DPR,” ujar Adi kepada wartawan, Kamis (4/5/2023).

Sikap DPR yang selama ini terbuka menerima kritikan, kata Adi, harus terus berjalan. Menurutnya, konsistensi atas sikap tersebut akan mematahkan pernyataan lembaga legislatif antikritik.

“Suatu kritikan bukan hal yang mudah diterima, khususnya jika yang menerima adalah public figure, pejabat atau penguasa. Mereka juga harus menahan malu karena terekspos luas kepada publik,” ujar Ari.

Advertisement

“Peran DPR sebagai wakil rakyat tidak hanya juga dengan kesediaannya untuk menerima terbuka setiap kritikan hingga hujatan dari publik di mana pers mengambil peran untuk menyuarakannya,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama itu.

BACA JUGA Syarat Daftar Caleg DPR di Pemilu 2024, Ini Dokumen yang Harus Disiapkan

Ari mengatakan, sikap DPR yang terbuka terhadap informasi serta tidak antikritik dicontohkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Menurutnya, sikap elegan Puan dalam merespons kritik masyarakat merupakan jiwa pemimpin yang mendukung kebebasan pers.

“Di berbagai media, DPR menerima kritikan dan hujatan dari netizen hingga rakyat luas. Sebagai ketua, Puan Maharani menonjolkan sikap sosok pemimpin dalam merespons kritikan rakyat dengan berupaya selalu memberikan respons positif,” sebut Ari.

BACA JUGA Puan Dinilai sebagai Sosok Pejabat yang Tidak Antikritik

Keterbukaan informasi yang dilakukan DPR pun sejalan dengan tema "Shaping a Future of Rights: Freedom of expression as a driver for all other human rights" yang diusung dalam perayaan Hari Pers Sedunia 2023.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan