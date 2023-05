Sambut KTT ASEAN, Telkomsel Ajak Komunitas Bersihkan Pantai di Labuan Bajo

Jakarta, Beritasatu – Melanjutkan komitmen dalam mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim dan menghadirkan dampak positif terhadap keberlangsungan bumi dan lingkungan, Telkomsel melalui inisiatif Program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel Jaga Bumi bersama PlusTik menggelar aktivitas beach clean up (pembersihan sampah) di sekitar Area Pantai Waecicu, Pantai Binongko, dan Pantai Pede, di Kawasan Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga dilakukan pengumpulan sampah cangkang dan kemasan kartu SIM dari outlet penjual pulsa.

Aktivitas ini turut mengajak komunitas lokal dari kalangan anak muda di Kawasan Labuan Bajo. Diharapkan, kegiatan ini dapat berperan dalam menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya penanganan sampah plastik dan penerapan waste management di tingkat nasional dan kawasan Asia Tenggara, sekaligus menjadi bagian kegiatan pendukung dalam menyambut rangkaian KTT ke-42 ASEAN yang akan digelar di Labuan Bajo.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, pada 2020 wilayah lautan Indonesia tercemar sekitar 1.772,7 gram sampah per meter persegi (g/m2) dan diperkirakan jumlah sampah di kawasan laut Indonesia secara keseluruhan sudah mencapai 5,75 juta ton. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik, dengan bobot seberat 627,80 g/m2, atau 35,4 persen dari total sampah di laut Indonesia pada 2020.

BACA JUGA Telkomsel Siap Upgrade Layanan 3G ke 4G di 31 Kota dan Kabupaten

Advertisement

"Dengan mengedepankan program CSR yang mengedepankan prinsip environment, social, and governance (ESG) melalui Telkomsel Jaga Bumi, kami terus berupaya mengambil peran terdepan untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat membuka lebih banyak peluang dalam solusi pengelolaan sampah plastik guna menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan yang lebih baik," kata Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki Hamsat Bramono.

Permasalahan sampah plastik, lanjut Saki, sangat mendesak dan menjadi concern. Krisis iklim adalah salah satu dampak dari penggunaan berlebih plastik sekali pakai.

Pada beach clean up yang pertama, kami berhasil mengumpulkan total 1,4 ton sampah, di mana sepertiganya adalah plastik. Plastik yang biasa didaur ulang adalah high value plastic seperti kemasan air mineral. Padahal yang banyak kami temukan adalah low value plastic seperti sachet, pouch, kemasan snack, dan lain-lain. Nah, di PlusTik kami memiliki teknologi yang mengolah low value plastic tersebut menjadi produk akhir guna ulang seperti paving block hingga perahu,” jelas CEO dan founder PlusTik Reza Hasfinanda.

Kegiatan pembersihan sampah, khususnya sampah berbahan plastik, pada tiga pantai tersebut juga melibatkan sejumlah komunitas pemuda lokal yang berada di kawasan Labuan Bajo, seperti mahasiswa dan mahasiswi Politeknik eLBajo Commodus, Komunitas Komodo Sea Cleaners dan Komunitas Plastic Man. Sampah yang berhasil dikumpulkan nantinya akan dipilah kembali dan diupayakan dapat didaur ulang oleh PlusTik menjadi barang yang bermanfaat lainnya.

BACA JUGA Gaun Hitam, Alternatif Pakaian untuk Anniversary Dinner

Telkomsel juga mendukung PlusTik untuk memproduksi 1.000 mobile phone holder yang terbuat dari 100 persen dari material plastik daur ulang, yang akan dibagikan sebagai cinderamata bagi para tamu, peserta delegasi, dan panitia KTT ASEAN 2023.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan