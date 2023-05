Paling Banyak Diminati, Ini Perusahaan BUMN dengan Gaji Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Bekerja di BUMN masih menjadi incaran dari para pencari kerja. Karena, prospek karier dan kesejahteraan yang dirasa menggiurkan menjadi alasannya. Selain itu, banyak orang yang tertarik untuk bekerja di BUMN karena kestabilan pekerjaan, fasilitas, dan gaji yang tinggi. Untuk itu, ini perusahaan bumn dengan gaji tinggi yang banyak peminatnya.

Bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah impian banyak orang. Selain menjanjikan jenjang karier yang baik, BUMN juga terkenal memberikan gaji dan tunjangan yang besar dan menarik. Bahkan, ada beberapa BUMN yang menawarkan gaji hingga ratusan juta rupiah per bulan untuk posisi tertentu.

Perusahaan BUMN yang Paling Diminati dengan Gaji Tinggi

Masuk ke salah satu perusahaan BUMN bukanlah hal yang mudah. Ada persaingan yan cukup ketat untuk setiap posisi. Kendati demikian, tiap tahunnya BUMN membuka rekrutmen bersama untuk berbagai jenjang mulai dari lulusan SLTA/SMK sampai S2. Untuk itu, ini perusahaan BUMN yang paling diminati dengan gaji besar.

BACA JUGA Pengertian BUMN hingga Sejarah Singkatnya, Baca Sebelum Melamar

Advertisement

1. PT Pertamina

Pertamina adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan pertambangan. Pertamina memiliki banyak anak usaha yang beroperasi di berbagai sektor seperti, hulu energi, gas dan energi baru terbarukan, dan lainnya.

Melansir dari berbagai sumber, gaji rata-rata karyawan Pertamina adalah Rp 4-7 juta per bulan. Untuk level administrasi sampai engineer, gaji bisa mencapai Rp 19-22 juta per bulan. Gaji untuk posisi site engineer bisa mencapai Rp 30-33 juta per bulan.

2. PT PLN

PT PLN (Persero) menjadi salah satu perusahaan BUMN yang banyak peminatnya. PLN memiliki berbagai proyek untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik dan efisiensi seperti, membangun pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Melansir dari situs pencarian kerja, Gaji di PLN juga sangat menarik dengan gaji awal untuk lulusan sarjana mencapai Rp 9 juta per bulan.

3. PT Telkom Indonesia

Telkom memiliki banyak anak usaha yang beroperasi di berbagai sektor. Telkom menawarkan gaji yang cukup tinggi untuk karyawannya. Menurut situs pencari kerja, gaji rata-rata karyawan Telkom adalah Rp 8-10 juta per bulan. Untuk posisi senior manajer, gaji bisa mencapai Rp 39-42 juta per bulan. Bahkan, untuk posisi product manajer, gaji bisa mencapai Rp 88-94 juta per bulan.

BACA JUGA Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

4. PT Bank Mandiri

Bank Mandiri menjadi salah satu perusahaan BUMN yang memiliki banyak pelamar kerja. Bank Mandiri memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia. Melansir dari berbagai sumber, gaji di Bank Mandiri juga terhitung besar dengan gaji awal untuk lulusan sarjana mencapai Rp 8 juta per bulan.

5. PT Kereta Api Indonesia

PT KAI memiliki banyak unit usaha yang menyediakan layanan angkutan penumpang, barang, logistik, pariwisata, konstruksi, dan lain-lain. PT KAI juga menawarkan gaji yang cukup besar untuk karyawannya. Melansir situs pencari kerja, gaji rata-rata karyawan KAI adalah Rp 3-5 juta per bulan. Untuk posisi masinis, gaji bisa mencapai Rp 13 juta per bulan. Untuk level manajemen hingga senior manajer, gaji bisa mencapai Rp 18-30 juta per bulan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan