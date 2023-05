Ultah Ke-50, Pastor Juan Mogi Luncurkan Buku

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka ulang tahun ke-50, Pastor Juan Mogi meluncurkan buku dan talkshow bersama artis Daniel Mananta.

Acara diadakan di GBI Gilgal, Elang Laut Pantai Indah Kapu, Jakarta Utara, Kamis (11/5/2023) malam.

Pastor Juan Mogi menerbitkan sebuah buku terbaru berjudul Be Fun, Be Real, Be You. Buku ini berisikan tentang prinsip dan kunci keberhasilan yang ia pelajari dari kebenaran Firman Tuhan.

Acara talkshow dan peluncuran buku dihadiri artis ibu kota seperti Lee Jeon Hoon, Grace Natalie, Cindy Gulla, Yosi Mokalu, James Gwee, Bong Chandra, Novita Tandry, Sebastian Gunawan, dan tokoh-tokoh lainnya. Acara ini juga dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang.

Dalam acara talkshow tersebut dibahas bagaimana setiap dari orang bisa sukses dalam kehidupan dan bisa menjalaninya dengan Be Fun, Be Real, Be You.

“Tuhan menciptakan kamu untuk sebuah tujuan, ibaratnya seperti seseorang yang menciptakan kursi. Kursi itu disebut sukses apabila kursi tersebut diduduki dan bukan diinjak, penciptanya pun akan sangat berbahagia,” ujar Pastor Juan Mogi.

"Sama seperti manusia, sukses bukanlah seberapa terkenal kita, seberapa kaya kita, atau pun seberapa berprestasi kita, tetapi sukses yang sejati adalah ketika kita menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan," imbuh pemilik akun Instagram @juanmogi.

