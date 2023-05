Sejarah Air Zamzam dalam Kisah Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim AS

Jakarta, Beritasatu.com - Sejarah air zamzam bermula dari kisah Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim AS. Air zamzam sendiri memiliki pengaruh besar dan punya sejarah panjang bagi penduduk Mekah serta umat islam yang hendak menjalankan ibadah haji dan umroh di Kota Mekah.

Mata air Zamzam tidak pernah mengering meskipun sudah mengalir sejak ribuan tahun lalu. Zamzam memiliki makna air yang berjumlah banyak. Pasalnya mata air ini sejak zaman Nabi Ibrahim AS hingga saat ini tidak pernah habis dan mengering meskipun hujan jarang turun, serta selalu digunakan untuk keperluan para pengunjung yang datang ke Kota Mekah. Ketika Ibadah haji, air zamzam jadi oleh-oleh khas Kota Mekah.

Berikut sejarah air zamzam, air yang dianggap identik dari Arab Saudi.

Sejarah Air Zamzam

Kisah penemuan air zamzam sendiri bermula ketika Nabi Ibrahim AS membawa istrinya, Siti Hajar, beserta anaknya, Nabi Ismail AS untuk hidup ditengah gurun dan menjauh dari Palestina yang merupakan tempat tinggal sebelumnya.

Atas perintah dari Allah SWT, Nabi Ibrahim AS kemudian meninggalkan Siti Hajar serta Nabi Ismail AS ditengah gurun pasir tersebut tanpa adanya makanan dan hanya terdapat sedikit persediaan air. Saat peristiwa ini terjadi, Nabi Ismail AS masih bayi sehingga hanya mengandalkan ASI pemberian dari Siti Hajar.

Akibat tidak adanya persediaan makanan serta persediaan air yang sudah habis, ASI dari Siti Hajar tidak keluar, dan membuat Nabi Ismail AS terus menangis karena lapar dan haus.

Siti Hajar Mencari Sumber Air

Siti Hajar sambil menggendong Nabi Ismail AS berlari kesana kemari untuk mencari mata air. Tidak hanya berlari, terkadang Siti Hajar juga berteriak untuk mencari barangkali ada orang di sekitar tempat tersebut yang bisa membantu.

Setelah merasa tidak bisa menemukan sumber air, Siti Hajar kemudian meninggalkan Nabi Ismail AS di tengah gurun dan berlari-lari kecil ke Bukit Shafa dan Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Tujuannya mencari keberadaan mata air yang mungkin bisa digunakan untuk menghilangkan dahaganya.

Lokasi Mata Air Zamzam Keluar

Setelah merasa hampir putus asa karena tidak menemukan satupun sumber mata air, kemudian Siti Hajar kembali ke gurun untuk melihat kondisi Nabi Ismail AS yang telah ditinggalkannya cukup lama untuk mencari sebuah mata air.

Sesampainya ditempat Nabi Ismail AS berada, Siti Hajar terkejut karena di dekat tempat Nabi Ismail AS berbaring tepatnya di dekat kakinya, muncul sebuah mata air jernih. Airnya terus mengalir hingga menimbulkan genangan. Siti Hajar pun kemudian meminum air dari mata air tersebut, dan pada akhirnya bisa kembali menyusui Nabi Ismail AS.

Demikian sejarah penemuan air zamzam dalam kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim.

