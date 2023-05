Wajib Tahu, Ini Penjelasan Badal Haji dari Berbagai Mazhab

Jakarta, Beritasatu.com - Badal haji merupakan ibadah yang dilakukan untuk menggantikan orang yang berhalangan menunaikan ibadah haji, seperti meninggal dunia. Lalu, bolehkah orang yang belum pernah berhaji melakukan badal haji? Berikut penjelasannya.

Mengutip NU Online, penjelasan mengenai orang yang belum pernah menunaikan ibadah haji melakukan badal haji dijelaskan dalam dua mazhab, yaitu mazhab Syafii dan mazhab Hanafi. Untuk lebih legkapnya, baca penjelasan di bawah ini.

Hukum Badal Haji Menurut Mazhab Syafii dan Hanafi

Melakukan badal haji atau menggantikan seseorang yang berhalangan haji memiliki perbedaan pendapat dari dua mazhab di dalam Islam yaitu mazhab Imam Syafii dan mazhab Imam Hanafi. Ini penjelasan terkait badal haji dari kedua mazhab tersebut.

Pendapat Mazhab Syafii

Menurut mazhab Syafii, ketentuan atau syarat bagi orang yang melakukan badal haji atau menggantikan haji orang lain adalah sudah haji bagi dirinya sendiri. Sehingga, tidak diperbolehkan untuk menggantikan atau badal haji bila belum pernah berhaji. Adapun penjelasan tersebut merupakan tafsiran atas hadis riwayat dari Ibnu Abbas ra, sebagai berikut.

Lafaz Arab

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ أَوْ قَرِيبٌ لِيْ. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه أبو داود والدار قطني والبيهقي وغيرهم باسانيد صحيحة

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, sungguh Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki membaca talbiyah, ‘Laibaika dari Syubrumah.’ Beliau pun meresponnya dengan bertanya: ‘Siapa Syubrumah?’ Laki-laki itu menjawab,‘Saudara atau kerabatku.’ Rasulullah SAW kemudian bertanya kembali, ‘Apakah kamu sudah haji untuk dirimu sendiri?’ Orang itu menjawab, ‘Belum.’ Rasulullah SAW pun bersabda: ‘Hajilah untuk dirimu sendiri, kemudian baru haji untuk Syubrumah.” (HR Abu Dawud).

Bila seseorang yang belum berhaji tetap melakukan badal haji maka, otomatis ibadah haji tersebut menjadi haji bagi dirinya sendiri dan niat ibadah haji yang dilakukannya menjadi tidak wajib bagi orang lain.

Pasalnya, dalam Islam, seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan kewajiban dirinya sendiri demi melakukan sesuatu yang tidak wajib baginya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain sebelum menghajikan dirinya sendiri.

