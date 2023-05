Bertemu DPR, Delegasi Parlemen Uni Eropa Ingin Adopsi Strategi Pariwisata Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi X DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Commite On Transport And Tourism Of The Europian Parliament atau Komite Transportasi dan Pariwisata Parlemen Uni Eropa. Dalam pertemuan tersebut, parlemen Uni Eropa ingin mengadopsi strategi transportasi dan pariwisata di Indonesia yang dianggap sukses dalam meningkatkan devisa negara.

Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti itu dilaksanakan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/5/2023). Sedangkan delegasi Parlemen Uni Eropa dipimpin oleh Marian-Jean Marinescu yang membawa 8 anggota parlemen Uni Eropa lainnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf yang turut hadir dalam pertemuan mengatakan Parlemen Uni Eropa memandang pariwisata Indonesia telah pulih kembali pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, mereka berencana mengadopsi strategi promosi pariwisata tanah air.

“Mereka mau bertukar pikiran dan bertukar informasi mengenai pengembangan pariwisata. Jadi ternyata di Uni Eropa di wilayah mereka sektor pariwisata itu belum berkembang terlalu besar artinya rebound-nya tidak seperti di Indonesia,” kata Dede Yusuf, dalam keterangannya, Rabu (17/5/2023).

“Indonesia telah dianggap memiliki rebound dengan cukup signifikan sehingga mereka ingin tahu pola-pola apa saja yang dilakukan. Dan tentunya kalau dari diskusi kemarin fokus mereka pada transportasi dan environment atau lingkungan,” tambah Dede.

Dede pun menjelaskan, sektor pendukung kesuksesan pariwisata adalah infrastruktur penunjang yang memadai. Salah satunya adalah sarana transportasi, yang akan menunjang wisatawan berkunjung ke tempat atau destinasi wisata.

Saat diskusi tersebut, ungkap Dede, Parlemen Uni Eropa memuji transportasi penerbangan Indonesia yang sudah menunjang lokasi-lokasi wisata di tanah air. Bahkan, Parlemen Uni Eropa juga memuji promosi wisata di Indonesia yang memikat maskapai-maskapai internasional untuk membuka rute penerbangan langsung ke lokasi tersebut.

Di harapan Komisi X DPR yang membidangi urusan pariwisata itu, Parlemen Uni Eropa menyebut masih banyak maskapai penerbangan internasional enggan membuka penerbangan langsung ke lokasi wisata yang ada di Eropa.

“Pertanyaan mereka adalah adanya rute-rute penerbangan yang saat ini juga collapse dan tidak bisa menjangkau negara-negara terdekat dari pengunjung-pengunjung dari berbagai dunia,” ungkap Dede.

“Termasuk mereka berpikir bagaimana hubungan penerbangan (maskapai) ke Indonesia, karena mereka sangat tahu dengan alam Indonesia dan destinasi di Indonesia yang bagus,” sambungnya.

Dalam pertemuan, Komisi X DPR menjelaskan bahwa salah satu strategi promosi pariwisata Indonesia adalah dengan digelarnya event-event internasional, seperti perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Tenggara di Labuan Bajo kemarin dan ANOC World Beach Games 2023 yang akan digelar di Bali Agustus mendatang. Menurut Dede, promosi yang luas meningkatkan wisatawan ke Indonesia.

“Tentu kami katakan target kita adalah keseimbangan antara Wisnus (wisatawan nusantara atau lokal) dan Wisman (wisatawan mancanegara) sehingga tercapai target devisa negara dari berbagai sektor pariwisata,” terang mantan Wakil Gubernur Jabar itu.

Singgung Turis Nakal

Lebih jauh, pertemuan dua parlemen kemarin juga menyinggung mengenai oknum wisatawan asing yang melanggar adat dan budaya saat berkunjung ke Indonesia. Seperti saat sepasang wisatawan asal Polandia yang mendirikan tenda di pantai saat perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Fenomena permasalahan wisman di Bali belakangan memang kerap terjadi.

“Kita sepakat bahwa di mana kita datang di situ kita harus menghargai budaya-budaya lokal. Karena budaya tersebut juga menjadi selling point bagi Bali itu sendiri yaitu budaya lokal,” tegas Dede.

Dede berharap pertemuan DPR RI dengan Parlemen Uni Eropa dapat membuka peluang kerja sama untuk memperkuat perkembangan pariwisata di Indonesia, demi kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apalagi Parlemen Uni Eropa menyatakan siap meningkatkan kerja sama pariwisata, salah satunya dengan mendorong negara-negara di Eropa mempermudah penerbitan visa.

“Indonesia mempunyai destinasi wisata yang beragam, perlu upaya secara internal Indonesia dan juga dukungan dari negara-negara luar untuk memperkaya referensi pengembangan objek wisata dan menyempurnakan strategi pengelolaan transportasi di Indonesia,” ujar Dede.

Selain dengan Komisi X DPR RI, delegasi Pariwisata Parlemen Uni Eropa juga melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi.

Pertemuan antar parlemen tersebut membahas mengenai persoalan emisi karbon di mana Indonesia tengah melakukan berbagai upaya pengurangan emisi karbon, termasuk dengan digencarkannya pemakaian mobil listrik.

Salah satu simbol konkrit Indonesia dalam memerangi emisi karbon adalah penggunaan kendaraan listrik saat ajang Presidensi G20 di Bali pada 15-16 November 2022 lalu.

