ASEAN Youth Agenda Siap Sukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesian Youth Diplomacy, organisasi kepemudaan, diamanahkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menggelar ASEAN Youth Agenda 2023 (AYA). AYA merupakan wadah resmi bagi para pemuda Indonesia untuk terlibat aktif pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. AYA hadir dengan tema besar “ASEAN Strength: Collaboration in Diversity”.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo melihat AYA sebagai kesempatan langka dan penting bagi pemuda Indonesia serta negara ASEAN dan Mitra ASEAN lainnya untuk aktif terlibat mendiskusikan isu-isu krusial dan bersama membangun ASEAN.

"AYA adalah momentum yang langka dan penting bagi pemuda ASEAN untuk berperan aktif dalam mewujudkan perubahan positif di kawasan. Setiap pemuda harus bisa menggunakan kesempatan ini untuk dapat turut membangun ASEAN," kata Dito dalam konferensi pers di kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (19/5/2023).

BACA JUGA Sandiaga Uno Ajak ASEAN Youth Promosikan Labuan Bajo

Advertisement

“Saya yakin bahwa rekomendasi dan inisiatif kolaborasi bisnis yang akan dihasilkan dari rangkaian acara AYA ini akan sangat berharga bagi para pemimpin dan kawasan ASEAN dalam menjadikan ASEAN kawasan yang damai, stabil dan sejahtera, kawasan epicentrum pertumbuhan,” tambah Dito.

Senada, Ketua Indonesian Youth Diplomacy Michael Sianipar mengatakan bahwa AYA adalah langkah maju dalam mewujudkan aspirasi dan potensi pemuda ASEAN yang didukung oleh pemuda Negara Mitra ASEAN.

“Kami percaya bahwa pemuda adalah kekuatan yang mampu membawa perubahan positif, dan dengan kegiatan ini, kami ingin memperkuat peran pemuda dalam menjawab tantangan dan peluang masa depan.

Rangkaian kegiatan AYA akan difokuskan pada lima topik prioritas yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Lima topik prioritas AYA meliputi, Future of Education and Work, Green Economy, Digital Literacy and Inclusion, Health, dan Food Security.

Turut hadir dalam jumpa pers di Kemenpora, Ketua Gabungan AYA Rorian, yang mengatakan bahwa AYA hadir sebagai bentuk dukungan nyata pemuda dalam menyukseskan Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023.

“Dalam AYA kami menjembatani kolaborasi antar berbagai organisasi dan perusahaan, kecil dan besar. Juga menjembatani berbagai organisasi pemuda di dunia dengan para pemimpin ASEAN. Tujuan kami jelas, hasil AYA harus konkret,” ujar Rorian.

BACA JUGA Ari Lasso Siap Gelar Konser 3 Dekade Bersama Pertamina

Untuk informasi dan partisipasi lebih lanjut mengenai ASEAN Youth Agenda 2023 (AYA), kunjungi situs web resmi IYD atau hubungi Indonesian Youth Diplomacy melalui email di info@indonesianyouthdiplomacy.org atau instagram resmi @id.youthdiplomacy.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan