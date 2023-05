6.383 Jemaah Haji Indonesia Gelombang Pertama Tiba di Madinah Rabu

Madinah, Beritasatu.com - Sebanyak 6.383 jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan tiba di Bandara Pangeran Amir Muhammad Amir bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah pada Rabu (24/5/2023) mulai pukul 06.20 waktu Arab Saudi (WAS) hingga malam secara bertahap.

Mereka berasal dari 16 kelompok terbang (kloter) pada delapan embarkasi, yaitu Jakarta-Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), Solo (SOC), Makassar (UPG), Aceh (BTJ), Kualanamu/Medan (KNO), Batam (BTH), dan Surabaya (SUB).

"Jemaah akan langsung diantar menuju hotel di Madinah, " kata Ketua Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH) Arab Saudi Subhan Cholid di Madinah, Senin (22/5/2023).

Dia mengatakan kloter pertama Embarkasi Jakarta - Pondok Gede atau JKG 01 akan tiba perdana di Madinah pada pukul 06.20 WAS disusul SOC 01 pada pukul 09.15 WAS, UPG 01 pukul 10.20 WAS, dan BTJ 01 pukul 11.20 WAS.

PPIH sudah menyiapkan 91 hotel untuk jemaah haji Indonesia di Madinah yang tersebar pada lima sektor. "Hotel Grand Plaza Badr Al-Maqam dan Al-Madinah Concorde di Sektor 1, serta Abraj Taba Company di Sektor 2," sambung Subhan.

Petugas PPIH Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Daker Madinah sudah tiba di Arab Saudi sejak 20 Mei 2023. Mereka saat ini telah menempati pos tugas masing-masing untuk bersiap melayani jemaah haji.

Ada dua sektor di Daker Bandara yang secara bergiliran akan memberikan layanan 24 jam dalam menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Sementara di Madinah, ada lima sektor wilayah perhotelan, satu sektor Bir Ali, dan satu sektor khusus Masjid Nabawi yang juga siap memberikan pelayanan, pembinaan, dan pelindungan kepada jemaah.

Subhan menjelaskan, sekitar 11 perusahaan yang sudah kontrak di bawah naungan Naqabah (Organda Saudi). Ada 8 - 10 bus yang disiapkan untuk mengantar setiap kloter yang tiba di Madinah, disesuaikan dengan jumlah rombongan. Satu rombongan antara 40-45 jemaah.

