Apa Hukum Haji bagi Anak yang Belum Baligh?

Jakarta, Beritasatu.com - Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang masuk kedalam rukun Islam, yang artinya ibadah ini menjadi sesuatu yang wajib dijalankan oleh umat Muslim di seluruh dunia apabila mampu. Lalu apa hukum menjalankan ibadah haji bagi anak-anak yang belum memasuki usia baligh?

Melansir dari situs resmi NU Online, ibadah haji secara istilah bermakna pergi ke Tanah Suci Makkah untuk menjalankan salah satu ibadah wajib yang termasuk dalam rukun Islam. Sebelum menjalankan ibadah haji, ada lima syarat yang harus dipenuhi umat Muslim agar ibadah haji mereka sah secara hukum. Lima syarat tersebut diantaranya adalah Islam, balig, berakal, merdeka, dan mampu.

Baligh dalam hukum Islam didefinisikan sebagai orang-orang yang telah mencapai kedewasaan, dan sudah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan syariat Islam secara mandiri.

Ketika satu keluarga Muslim menjalankan ibadah haji, tidak jarang orang tua membawa serta anak mereka yang masih kecil. Pertanyaannya, bagaimana hukum haji bagi anak-anak yang belum mencapai masa baligh?

Hukum Haji Bagi Anak yang Belum Baligh

Hukum berangkat haji bagi anak-anak yang belum baligh dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut menyatakan:

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسل

Artinya: "Dari Nabi SAW bahwa beliau bertemu dengan suatu rombongan di Rauha’, lalu beliau bertanya: Kelompok siapa? mereka menjawab: Orang-orang muslim. Mereka bertanya: Siapa kamu?, Utusan Allah, jawab Nabi saw. Seorang perempuan (di antara mereka) mengangkat anak kecil (menunjukkan) kepada Nabi saw. Lalu ia bertanya: Apakah (anak kecil) ini juga melaksanakan haji?’ Nabi Saw menjawab: Iya, dan kamu pun mendapatkan pahala. (HR Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa fenomena ibadah haji yang dijalankan anak-anak yang belum memasuki baligh ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan Rasulullah pun menjelaskan bahwa dengan melakukan ibadah tersebut maka anak kecil tersebut sudah mendapatkan pahala.

Lalu kemudian apakah dengan menjalani ibadah haji sebelum baligh ini sudah menggugurkan kewajiban ibadah haji yang terdapat dalam rukun Islam?

Imam-imam besar seperti Imam Syafi’i, Imam Nawawi, dan imam lainnya bersepakat bahwa:

قال بن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور

Artinya: "Imam Nawawi berkata: Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi Imam Syafi’i, Malik, Ahmad dan jumhur (mayoritas) ulama bahwa haji anak kecil sah dan mendapat pahala, meskipun tidak mencukupinya dari haji (rukun) Islam, namun jatuhnya adalah sunah".

Berdasarkan kesepakatan para ulama tersebut sudah jelas bahwa bagi anak-anak yang sudah menjalankan ibadah haji tetapi belum mencapai usia baligh maka pelaksanaan hajinya akan diganjar dengan pahala sunah. Namun ibadah haji yang dilakukan anak tersebut belum bisa menggugurkan kewajiban yang ada dalam rukun Islam karena belum mencapai masa baligh yang menjadi syarat sah ibadah haji.

Itulah sekilas penjelasan terkait hukum haji bagi anak-anak yang belum mencapai masa baligh. Semoga penjelasan diatas bermanfaat!

