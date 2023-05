Harga Telur dan Daging Ayam Meroket, DPR Minta Mendag Segera Ambil Tindakan

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IV DPR meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas segera mengambil tindakan terkait melonjaknya harga telur dan daging ayam dalam dua minggu terakhir.

DPR menilai, seharusnya kenaikan harga dapat diantisipasi dengan fokus strategi dari hulu hingga ke hilir.

"Terkait dengan mahalnya harga telur dan daging ayam, Mendag harus memberi penjelasan dan segera ambil tindakan," ujar anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).

Berdasarkan data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, di Jabodetabek harga telur berada di kisaran Rp 31.000 hingga Rp 34.000 per kilogram. Di luar Jawa atau wilayah timur, telur mencapai harga Rp 38.000 per kilogram bahkan ada yang lebih dari Rp 40.000 per kilogramnya.

Untuk harga daging ayam broiler, sudah mencapai Rp 40.000 di daerah Jabodetabek. Lalu di luar pulau Jawa, harga pasaran tertinggi mencapai Rp 44.000 sampai Rp 48.000. Daniel mengatakan seharusnya ada antisipasi dari pemerintah agar harga telur dan daging ayam tidak meroket tinggi.

“Seharusnya dilakukan sejumlah strategi antisipasi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan harga telur di tingkat peternak, pedagang, dan konsumen,” kata dia.

"Para pedagang mengeluh karena margin keuntungan makin tipis dengan harga yang tinggi itu. Ini yang juga menjadi perhatian kita di DPR. Ke depannya, pemerintah harus menyiasati supaya supply and demand stabil agar harga tidak terus merangkak naik," lanjut Daniel.

Daniel juga menyoroti Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terkesan terlambat dalam menangani kenaikan harga bahan pangan. Pasalnya, Polri dan sejumlah kementerian membentuk Satgas tersebut untuk melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar.

