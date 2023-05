28.004 Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Madinah

Madinah, Beritasatu.com - Gelombang pertama kedatangan jemaah haji Indonesia di Madinah telah berlangsung sejak Rabu (24/5/2023).

Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) hingga hari kelima, Minggu (28/5/2033) sore 18.30 waktu Arab Saudi (WAS), total sudah ada 25.292 jemaah haji dari 73 kelompok terbang (kloter) yang telah tiba di Bandara Internasional Amir Mohammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

"Prosesi kedatangan jemaah haji Indonesia di Madinah berlangsung lancar," katabKepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Haryanto di Madinah.

Dia mengatakan hanya ditemukan kendala kecil seperti jemaah yang kesulitan melakukan sidik jari saat proses imigrasi hingga pemeriksaan barang bawaan yang dianggap berlebihan. Selain itu, ada jemaah yang paspornya tertinggal di tanah air.

Namun persoalan tersebut berhasil diselesaikan dan para jemaah telah diantar ke hotel di kawasan Masjid Nabawi untuk melanjutkan ibadah Arbain selama tinggal di Madinah.

"Alhamdulillah sudah diterbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP)" Kata Haryanto di Bandara AMAA Madinah, Sabtu kemarin.

Hari ini Minggu dijadwalkan ada 5.719 jemaah haji terbagi dalam 15 kloter yang akan tiba di Madinah melalui Bandara AMAA. Berikut jadwalnya:

1. UPG-06 (393 jemaah) tiba pukul 00.50 WAS

2. JKS-09 (400 jemaah) tiba pukul 05.00 WAS

3. JKG-13 (393 jemaah) tiba pukul 05.30 WAS

4. SOC-12 (360 jemaah) tiba pukul 07.00 WAS

5. BTH-08 (374 jemaah) tiba pukul 07.45 WAS

6. SUB-10 (450 jemaah) tiba pukul 08.00 WAS

7. BTJ-05 (393 jemaah) tiba pukul 08.40 WAS

8. JKG-14 (393 jemaah) tiba pukul 09.30 WAS

9. SUB-11 (450 jemaah) tiba pukul 10.00 WAS

10. SOC-13 (360 jemaah) tiba pukul 13.40 WAS

11. BPN-02 (299 jemaah) tiba pukul 15.40 WAS

12. KNO-05 (360 jemaah) tiba pukul 17.10 WAS

13. PLM-02 (360 jemaah) tiba pukul 20.50 WAS

14. JKS-10 (374 jemaah) tiba pukul 22.20 WAS

15. SOC-14 (360 jemaah) tiba pukul 23.00 WAS

