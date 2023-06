Jemaah Indonesia Diminta Waspadai Calo Tasreh Masuk Raudhah

Madinah, Beritasatu. com - Raudhah (taman surga) dikenal sebagai tempat mustajab untuk berdoa. Memasuki Raudhah merupakan keinginan setiap jemaah haji yang sedang beribadah di Masjid Nabawi, Madinah. Para jemaah haji di dunia termasuk Indonesia rela berdesak-desakan demi bisa masuk ke tempat yang berlokasi antara mimbar dan makam Rasullullah SAW tersebut.

Kepala Sektor Khusus Nabawi Daker Madinah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Jasaruddin mengingatkan, jemaah haji perlu waspada dengan calo yang menawarkan masuk Raudhah dengan biaya tertentu. Ia meminta agar jemaah tidak mudah percaya dengan orang-orang yang mengklaim bisa membantu masuk taman surga dengan embel-embel tertentu.

BACA JUGA 77 Persen Jemaah Haji Gelombang 1 Sudah Mendarat di Madinah

"Ada informasi untuk masuk Raudhah harus bayar petugas. Ini informasi yang keliru. Ini harus kita konfirmasi. Ini petugas siapa. Mungkin ada orang yang memfasilitasi dia terus disuruh bayar," kata Jasaruddin di Madinah, Senin (5/6/2023),

Advertisement

Dia menegaskan jemaah haji yang masuk Raudhah tidak bayar. Hal ini berlaku bagi jemaah yang datang secara sendiri lewat aplikasi Nusuk maupun rombongan dengan kloter lewat tasreh (izin).

Dia mengaku ada jemaah yang ingin masuk Raudhah bertanya kepada dirinya apa benar harus membayar. "Pak, ini kita mau masuk. Harus bayar, ya, Pak?," Katanya, menirukan pertanyaan jemaah yang mau masuk Raudhah.

Pemerintah, lanjut Jasaruddin, sudah memfasilitasi dan mengakomodir dengan tasreh bagi jemaah haji Indonesia yang akan masuk Raudhah. Jemaah cukup berkoordinasi dengan ketua kloter agar tidak tertipu oleh calo.

BACA JUGA Cuaca di Madinah Panas Diselingi Hujan, Jemaah Haji Perlu Waspadai Ini

Ia juga meminta kepada jemaah memahami waktu-waktu yang telah ditentukan pihak Arab Saudi untuk masuk Raudhah.

"Waktu untuk masuk Raudhah per kloter, bagi jemaah perempuan dimulai dari pukul. 06.30-11.30 waktu Arab Sausi (WAS) . Sedangkan untuk laki-laki pukul 11.30 WAS sampai menjelang pagi. Sementara untuk individu, bagi perempuan mulai setelah Maghrib sampai pukul 24.00 WAS dan untuk laki-laki dari pukul. 24.00 WAS sampai menjelang subuh," sebut Jasaruddin.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan