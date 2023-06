KPK Panggil Ayah Menpora Terkait Kasus Korupsi di Antam

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan terhadap ayah Menpora Dito Ariotedjo, Arie Prabowo Ariotedjo, Selasa (6/6/2023). Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengolahan anoda logam di PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Arie dipanggil dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama (Dirut) Antam.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kaveling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Selain itu, saksi lainnya yang dipanggil KPK kali ini yakni mantan Dirut Antam, Tedy Badrujaman; Dirut PT MRT Jakarta, Tuhiyat yang pernah menjadi Treasury, Tax and Insurance Division Head Antam; Refining Manager UBPP LM, Helminton Jaharjo Sitanggang; Research, Business and Development (RBD) Manager, Ilham Iskandar Siregar; Legal and Compliance Junior Specialist, Robby Tejamukti Kusuma; serta pegawai BUMN, Adrian Pratama.

Ali belum menerangkan lebih detail soal materi apa yang hendak didalami KPK lewat pemanggilan para saksi tersebut. Hasil pemeriksaan baru akan disampaikan KPK ketika agenda permintaan keterangan telah rampung.

Diketahui, KPK kembali menyidik kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam di PT Aneka Tambang Tbk (AT) dan PT LM tahun 2017. Kembali dibukanya penyidikan kasus tersebut dilakukan setelah tim penyidik KPK menemukan bukti baru dalam dugaan korupsi di dua perusahaan tersebut.

"Setelah melengkapi proses administrasi penyidikan perkara dimaksud, saat ini KPK telah kembali melakukan proses penyidikan atas dugaan korupsi pengolahan anoda logam di PT AT tbk (Aneka Tambang) dan PT LM tahun 2017," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

Dalam penyidikan baru ini, KPK telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Ali menyebut tersangka itu adalah salah satu Direktur di PT LM.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat mantan petinggi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam, Dody Martimbang. Bahkan, Dody sedang menjalani proses persidangan.

Dody didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 100 miliar dalam pengolahan anoda logam. Korupsi tersebut terjadi saat Dody menjabat sebagai General Manager Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) Antam, tepatnya pada tahun 2017.

