Jokowi Akan Berjuang Mati-matian Capai Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan berjuang matian-matian agar Indonesia nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Menurut Jokowi, upaya tersebut seharusnya berjalan lancar, namun sempat terkendala karena pandemi Covid-19 selama dua tahun.

"Apa yang direncanakan di periode kedua, nanti agar di 2024 berada di posisi nol kemiskinan ekstrem kita. Kita kan kerja keras dan mati-matian, tapi kita terkendala di Covid-19 hampir dua setengah tahun," ujar Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Jokowi meyakini angka kemiskinan akan turun pada tahun 2024. Pasalnya, nama dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem sudah terdata semuanya.

"By name, by address sudah ada semuanya. Artinya kalau kita mau fokus ke sana dan supaya kita tahu anggaran untuk bantuan sosial di negara kita ini besar sekali," tandas Jokowi.

"Bukan hanya besar, tapi besar sekali. Di atasnya infrastruktur, di bawahnya bantuan sosial. Artinya, kalau targetnya sudah kelihatan, sangat mudah untuk menyelesaikan," tutur Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut, Jokowi mengimbau agar kementerian dan lembaga dapat bekerja kolaboratif dan sinergis untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024. Termasuk, kata dia, kerja sama dengan pemerintah daerah.

"Memang ini butuh kerja yang terkonsolidasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, semua harus bersama-sama. Bukan barang yang sulit, tapi memang perlu konsolidasi dan waktu," pungkas Jokowi.

