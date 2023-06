15 Negara Muslim Akan Belajar Keluarga Berencana dan Pencegahan Stunting di Indonesia

Surabaya, Beritasatu.com - Sebanyak 15 negara Islam akan mengunjungi dan belajar tentang keberhasilan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Oleh karena itu, BKKBN RI menunjuk Kota Surabaya sebagai tuan rumah bagi ke-15 negara Islam tersebut mengingat Kota Surabaya memiliki angka stunting terendah.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN RI, Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik menjelaskan Advance Mission pada SAAT Offline Training on Strategic Partnership between Government and Moslem Religious Leaders (MRLs) in Reproductive Health, Family Planning, Prevention of Gender-based Violence, Child Marriage, and Stunting Reduction (Pelatihan Tatap Muka tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah dan Tokoh Agama Muslim dalam Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana, Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, Pernikahan Anak, dan Penurunan Stunting) akan dilaksanakan di Kota Surabaya pada bulan Juli mendatang.

"Mengapa Indonesia menjadi pilihan? Karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar namun program KB-nya berhasil," jelas Prof. Damanik di Surabaya, Rabu (7/6/2023).

BACA JUGA UNICEF dan Kampus di Jawa Timur Kolaborasi Cegah Stunting

Advertisement

Prof Damanik menjelaskan bahwa mereka mengetahui bahwa di Indonesia ada dua organisasi keagamaan terbesar, yaitu NU dan Muhammadyah, yang sangat mendukung program KB. Sementara di negara-negara tersebut, tokoh-tokoh agama memiliki perbedaan pandangan dan saling menghambat.

"Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pusat unggulan BKKBN RI dan memilih Kota Surabaya sebagai tuan rumah bagi ke-15 negara tersebut untuk belajar karena Angka Stunting di Surabaya sangat rendah juga penurunan stunting yang sangat signifikan," ungkap Prof. Damanik.

BACA JUGA Penuhi Gizi Anak Saat di Kandungan, Bantu Cegah Stunting Sejak Dini

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati menjelaskan bahwa pelatihan akan dilakukan dengan dua metode, yaitu materi yang diberikan di dalam kelas dan kunjungan lapangan. Untuk kunjungan lapangan, antara lain RS. Haji, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Muslimat NU, Pondok Pesantren, dan KUA.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan