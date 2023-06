Terpopuler, Carok Massal di Bangkalan hingga Penampilan Putri Ariani

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus carok massal di Bangkalan, Madura dan penampilan penyanyi Putri Ariani di America's Got Talent menjadi berita terpopuler.

Berikut adalah top news Beritasatu.com

1. Mengenal Tradisi Carok, Aksi Perkelahian Antarkelompok yang Menelan Korban di Bangkalan

Indonesia terkenal dengan beragam tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi yang cukup kontroversial adalah tradisi carok, yang merupakan bentuk perkelahian tradisional yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Jadi belum lama ini muncul berita soal tradisi carok massal yang memakan korban. Akibat carok, enam orang mengalami luka-luka dan satu orang dinyatakan tewas. Kejadian ini berlangsungi di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Minggu (4/6/2023).

2. Kasus Carok Massal di Bangkalan, Polisi Selidiki Dugaan Keterlibatan Anggota DPRD

Polres Bangkalan menetapkan satu tersangka berinisial H, dalam kasus carok massal yang terjadi di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang terjadi pada Minggu, 4/6/2023.

Polisi menetapkan H tersangka setelah melakukan pemeriksaan intensif selama tiga hari.

3. Profil dan Biodata Putri Ariani, Peraih Golden Buzzer di America’s Got Talent

Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani membuat panggung America’s Got Talent 2023 meriah karena suara merdunya. Memiliki kesempatan untuk tampil di ajang America’s Got Talent, Putri Anjani tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menyanyikan lagu ciptaannya sambil memainkan piano dengan sangat piawai. Ini profil dan biodata Putri Ariani.

Usai penampilannya, Putri Anjani memikat perhatian dan mendapatkan apresiasi luar biasa dari keempat juri yaitu Simon Cowell, Howie Mandel, Sofia Vergara, dan Heidi Klum. Simon Cowell pun meminta Putri Anjani untuk memberikan penampilan kedua.

4. Ayah Menpora Pastikan Telah Buka-bukaan ke KPK soal Korupsi di Antam

Ayah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Arie Prabowo Ariotedjo memastikan telah menyampaikan apa yang dia ketahui ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus korupsi kerja sama pengolahan anoda logam PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan PT Loco Montrado.

Arie sebelumnya diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi untuk kasus tersebut, Selasa (6/6/2023), dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama (Dirut) Antam.

5. 18 Pemain Voli Putra Dipanggil Pelatnas Asian Games, Muncul Muka-muka Baru

Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) memanggil 18 pemain voli masuk Pelatnas Asian Games 2023. Dari 18 nama itu, muncul muka-muka baru.

Ada beberapa pemain baru yang dipanggil Pelatnas voli sebagai persiapan Asian Games di Tiongkok, September mendatang.

Nama-nama pemain voli yang baru dipanggil tersebut, adalah Cep Indra Agustin, Jasen N Kilanta, Luvi Febrian, dan Amin Kurnia Sandy Akbar (keempatnya dari Jabar). Satu pemain yang kembali dipanggil setelah di SEA Games 2023 lalu dicoret, adalah Irpan.

