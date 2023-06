Delegasi UI Kunjungi Berbagai Universitas Terkenal di Inggris

Jakarta, Beritasatu.com - Delegasi Universitas Indonesia (UI) dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Abdul Haris, mengunjungi beberapa universitas terkenal di Inggris pada 8-16 Juni 2023.

Beberapa universitas yang dikunjungi delegasi UI antara lain University of Oxford, Imperial College London, The University of Manchester, University of Leeds, The University of Sheffield, University of Birmingham, University of Nottingham, Newcastle University, University of Glasgow, dan University of Strathclyde.

Selain Prof Haris, turut hadir dalam delegasi UI Dekan Fakultas Teknik (FT) Heri Hermansyah, manajemen fakultas, serta pimpinan departemen dan program studi di lingkungan FT UI.

Seluruh delegasi UI kemudian dibagi menjadi lima kelompok untuk secara simultan menghadiri pertemuan di beberapa kampus terkemuka di Inggris.

Kunjungan ke kampus terkemuka di Inggris ini merupakan tindak lanjut dari rencana kerja sama bidang pendidikan dan penelitian antara UI dengan University of Oxford.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momen penandatanganan letter of intent penyelenggaraan program gelar ganda pada jenjang S1, S2, dan S3 di FT UI dengan beberapa kampus mitra.

Secara khusus, kunjungan ini bertujuan untuk membuka program gelar ganda di program studi Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Elektro, Teknik Komputer, Teknik Mesin, Teknologi Bioproses, serta Teknik Metalurgi dan Material.

