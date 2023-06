Jokowi Sudah Ambil Keputusan soal Status Covid-19 di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengambil keputusan terkait perubahan status Indonesia dari pandemi Covid-19 menjadi endemi. Budi menyebut pengumuman perkembangan status akan disampaikan oleh Jokowi dalam waktu dekat.

Budi menjelaskan telah bertemu dengan World Health Organization atau WHO untuk melaporkan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Budi menjelaskan Indonesia telah berkonsultasi dengan WHO mengenai pengertian pandemi, mengingat status pandemi berlaku secara global, bukan hanya berlaku untuk masing-masing negara. Budi menyebut setelah berkonsultasi dengan WHO, Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan, hanya saja masyarakat diminta untuk sabar menanti pengumumannya.

"Kita update ke WHO seperti apa, mereka happy. Mereka serahkan kembali ke Indonesia untuk mengambil keputusan. Itu sebabnya saya update ke Pak Presiden untuk Bapak Presiden mengambil keputusan. Beliau sudah ambil keputusan, pengumumannya nanti kita serahkan ke beliau," jelas Budi usai rapat terbatas internal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa siang (13/6/2023).

Ketika ditanya kapan Presiden Jokowi akan mengumumkan perkembangan status covid-19 di Indonesia, Budi enggan membocorkan. Budi berkelakar kepada wartawan untuk menebak waktu pengumuman.

"Nanti kita bisa lomba tebak-tebakan siapa yang tepat," canda Budi.

Budi memaparkan sejumlah laporan penanganan Covid-19 di Indonesia telah disampaikan ke WHO. Menurut Budi, WHO mengapresiasi upaya Indonesia dan memberikan sejumlah panduan untuk Indonesia. Salah satunya Indonesia harus memastikan masyarakat memahami protokol kesehatan. Indonesia juga harus memiliki sistem deteksi yang selalu siap.

"Ketiga, obat-obatan, fasilitas rumah sakit kalau kena juga masih siap. Keempat, vaksin masih tersedia," ujar Budi.

Sementara menunggu pengumuman perkembangan status pandemi Covid-19 di Indonesia dari Presiden Jokowi, Budi mengajak masyarakat untuk belajar hidup dengan virus Covid-19 layaknya masyarakat hidup berdampingan dengan penyakit menular lain seperti demam berdarah, tuberkolosis, dan malaria. Menurut Budi, yang terpenting adalah masyarakat bisa menjaga kesehatan masing-masing dan memiliki edukasi terkait penanganan, pencegahan, dan deteksi Covid-19.

"Mesti tahu menangani penyakitnya seperti apa, menghindari seperti apa, rajin cuci tangan, jika tidak sehat pakai masker. Kedua, mesti tahu rapid test dan antigen sekarang sudah ada, itu masih bisa dipakai," kata Budi.

