Terpopuler, Ganjar Bertemu Jokowi hingga Review Film the Flash

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara dan review film the Flash menjadi berita terpopuler.

Berikut adalah top news Beritasatu.com

1. Ganjar Pranowo: Selalu Ada Perbincangan Politik Saat Bertemu Jokowi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan dalam setiap pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu ada perbincangan politik.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Selalu ada (pembahasan politik, Red). Kalau saya bertemu Pak Jokowi, selalu ada perbincangannya soal itu (politik, Red)," ujar Ganjar Pranowo melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.

2. Review Film The Flash, Berani Melintasi Semesta DC dengan Gaya Berbeda

Biasanya ketika salah satu karakter super hero diadaptasi ke layar lebar untuk kali pertama, kisahnya tidak akan jauh-jauh dari origin story atau latar belakang si pahlawan super itu sendiri. Bagaimana ia mendapat kekuatan super, menumpas kejahatan untuk pertama kali, jatuh cinta, dan sebagainya.

Hal berbeda ditampilkan oleh The Flash (2023) yang tayang perdana di bioskop Indonesia mulai Rabu (14/6/2023). Beritasatu.com mendapatkan kesempatan untuk mengikuti screening perdana dari The Flash pada Senin (12/6/2023). Secara keseluruhan, film ini mengajak para penonton khususnya penggemar DC untuk melintasi semesta DC dengan gaya yang berbeda dari film-film DC Extended Universe (DCEU) lainnya.

3. Merinding Lihat Michael Keaton Kembali Memukau sebagai Batman di The Flash

Salah satu daya tarik dari The Flash yang tayang perdana di bioskop Indonesia mulai Rabu (14/6/2023), ialah kembalinya sosok Michael Keaton sebagai Batman. Ya, setelah sekitar 30 tahun menanggalkan topeng dan jubahnya, Michael Keaton tampil kembali sebagai sang Batman.

Seperti yang diamati Beritasatu.com saat mengikuti screening perdana The Flash pada Senin (12/6/2023), hampir setiap kali ketika Michael Keaton muncul khususnya ketika berkostum Batman, penonton seperti dibuat terenyuh dan merinding ketika menyaksikan Keaton beraksi.

4. Ada Berapa Post-Credit Scene dalam The Flash?

The Flash (2023) tayang perdana di bioskop Indonesia mulai Rabu (14/6/2023). Layaknya film-film super hero yang biasanya menampilkan adegan tambahan atau post-credit scene di akhir film, apakah ada dan berapa post credit-scene yang dimiliki The Flash?

Beritasatu.com mendapat kesempatan untuk menyaksikan screening perdana dari film ini, Senin (12/6/2023), dan tentunya memiliki jawaban dari berapa post credit-scene yang muncul dalam The Flash.

