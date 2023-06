Jokowi Panggil Siti Nurbaya ke Istana, Terkait Syahrul Yasin Limpo?

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/6/2023). Pemanggilan menteri dari Partai Nasdem itu untuk membahas berbagai hal.

Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan kehadiran Siti Nurbaya itu atas perintah Jokowi.

"Benar, Menteri LHK Bu Siti Nurbaya dipanggil Bapak Presiden terkait polusi udara," kata Bey dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6/2023).

Sekadar informasi, selama beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta kembali menempati tiga teratas kota dengan kualitas terburuk di dunia. Data IQAir, pada Kamis (15/6/2023) Jakarta menduduki posisi ketiga sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Kualitas udara Jakarta saat ini berada pada indikator oranye, yang berarti tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kualitas udara di Jakarta di posisi ketiga udara terburuk setelah Minneapolis, Amerika Serikat dan Doha, Qatar. Kualitas udara Jakarta mencapai AQI US 141, sementara Minneapolis AQI US 149 dan Doha AQI US 191.

Selain kuaitas udara, menurut Bey Jokowi juga memanggil Siti Nurbaya terkait antisipasi kemarau panjang. Jokowi memerintahkan Siti Nurbaya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemarau panjang yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bakal terjadi tahun ini.

"Bapak Presiden mengingatkan bahwa musim kemarau di tahun ini akan lebih panjang karena BMKG sudah memberikan prediksi 2023 akan mengalami kemarau yang lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Bey.

