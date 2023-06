Policy Fest 2023 Angkat Krisis Iklim, Ekonomi Digital dan Inklusi Sosial

Jakarta, Beritasatu.com - Policy Fest 2023 mengangkat tema Think Intergenerational: Bridging the Solutions of Today and Tommorrow. Acara yang digelar secara offline untuk pertama kali ini, bakal membahas tiga isu yakni krisis iklim, ekonomi digital dan inklusi sosial.

Policy Fest merupakan festival yang bertujuan memfasilitasi publik agar lebih sadar, paham dan terlibat dalam diskusi isu-isu kebijakan publik. Acara ini diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).

Founder & CEO dari Think Policy Andhyta F. Utami mengatakan semangat dari acara Policy Fest 2023 terdapat di kata Intergenerasional atau antar generasi. Muncul perasaan bahwa terdapat gap atau jurang antar generasi.

"Misalnya urgensi terhadap isu-isu hari ini yang dianggap penting oleh generasi muda atau orang muda, dengan yang selama ini kebijakan publik tradisional terbiasa. Jadi, kita mau menjembatani itu, dan yang kedua adalah antar isu-isunya sendiri, antar sektor, kita merasa ada solusi-solusi yang sebenarnya sifatnya antar sektor," ujar Founder & CEO dari Think Policy Andhyta F. Utami kepada B Universe, Sabtu (17/06/2023).

Tidak hanya itu, melalui ajang ini pihaknya ingin membuat agar kebijakan publik itu lebih aksesibel untuk umum. Karena selama ini, kebijakan publik indentik dengan kesan serius dan sulit untuk diakses.

