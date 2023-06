Di Policy Fest 2023,Tukar Sampah Botol Plastik Bisa Jadi Rupiah

Jakarta, Beritasatu.com - Policy Fest digelar secara offline untuk pertama kalinya, bertempat di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (17/6/2023). Tidak hanya menghadirkan pembicara profesional di setiap sesi, dalam acara ini pengunjung juga dapat menukarkan sampah plastik menjadi poin yang bisa ditukarkan melalui reverse vending machine (RVM) Plasticpay.

Imam Pesuwaryantoro selaku Corporate Communication & Partnership Plasticpay menyampaikan, Plasticpay ingin mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk bertanggung jawab atas sampah plastik masing-masing.

"Plasticpay adalah wirausaha sosial yang mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah perilakunya agar bertanggung jawab, responsible consumption and production terhadap sampah botol plastik yang dihasilkan. Nah dari botol plastik yang telah terkumpul, dipilah vending machine kami untuk dapat reward," ujar Imam Pesuwaryantoro kepada B Universe, Sabtu (17/6/2023).

Setiap botol plastik yang telah terpilah dalam vending machine akan dihargai sebanyak 56 poin atau setara dengan Rp 56. Nantinya, poin yang terkumpul dapat ditukarkan ke berbagai payment gateway.

Adapun botol yang memenuhi syarat untuk ditukarkan adalah botol plastik jenis PET atau polyethylene terephthalate. Botol jenis ini biasanya hanya untuk sekali pemakaian atau single use, contohnya adalah botol air minum dalam kemasan. Namun, sebelum memasukkan botol ke dalam vending machine, pastikan botol dalam keadaan kosong.

"Botol plastik yang terkumpul kita pilah, kita pick up, kita daur ulang jadi bahan baku. Nah, bahan bakunya ini kita libatkan teman-teman UMKM untuk menjadi berbagai macam produk seperti sepatu, tote bag, sajadah, Quran cover, lalu ada pouch, statement bag dan produk-produk kreatif lainnya," jelasnya.

Imam menambahkan, sampai saat ini RVM Plasticpay sudah memiliki 70 mesin. Mesin-mesin tersebut tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung dan Bali.

Sejak beroperasi penuh di tahun 2020 sampai saat ini, Imam mengatakan sambutan dari masyarakat sangat baik. Banyak dari masyarakat yang menginginkan agar mesin tersebut tersedia di daerahnya masing-masing.

"Saat ini kita baru mengakomodir wilayah Jabodetabek, Bandung dan Bali. Kita enggak pernah tahu nanti apakah mungkin di Surabaya, di Semarang, di Yogyakarta atau tempat-tempat lain," kata Imam.

Policy Fest 2023 sendiri merupakan festival yang bertujuan memfasilitasi publik agar lebih sadar, paham dan terlibat dalam isu-isu kebijakan publik. Tahun ini, festival mengusung tema Think Intergenerational: Bridging the Solutions of Today and Tommorrow. Acara ini membahas tiga isu yakni krisis iklim, ekonomi digital dan inklusi sosial.

