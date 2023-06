Dukung Pejuang Dua Garis, PFBI Bantu Kelahiran 300 Bayi

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Fertilitas Bocah Indonesia (PFBI) merayakan empat tahun kehadirannya di Indonesia, dengan tema “Anugerah Terindah” di Habitate Kuningan.

Tema Anugerah Terindah dipilih sebagai wujud rasa syukur atas berbagai pencapaian yang telah diraih PFBI dalam membantu menghadirkan kebahagiaan dengan lahirnya 300 bayi per Maret 2023 dari klinik fertilitas yang berada di Tangerang itu.

Lebih dari 50 pasangan pejuang dua garis hadir dalam rangkaian acara Anugerah Terindah ini. Salah satunya, keluarga selebriti Anisa Rahma danAnandito yang tengah menikmati kebahagiaannya menjadi orang tua bagi putri kembar mereka, Almashira Atqiya Shanum dan Alshamira Afiza Shanum.

Annisa dan Dito adalah salah satu pasien Pusat Fertilitas Bocah Indonesia dan berhasil melalui program hamil IVF.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dan cerita perjuangan kami. Kami juga pernah mengalami menjadi pejuang dua garis, kami ingin ikut memberikan support kepada para teman-teman pejuang dua garis,” kata mereka.

Marketing Communication Manager, Denny Lian mengatakan, Anugerah Terindah adalah tema yang tepat untuk menggambarkan perjuangan dan rasa syukur atas pencapaian yang Bocah Indonesia raih selama 4 tahun mengabdi.

Pada tahun ini, Bocah Indonesia akan segera melebarkan sayapnya dengan pembukaan cabang pertamanya di Jakarta.

"Melalui acara ini, PFBI ingin memberikan sesi yang informatif namun fun dan juga mudah dipahami,” jelasnya.

CEO Pusat Fertilitas Bocah Indonesia (PFBI) Pandji Sadar mengatakan, sebagai pusat layanan solusi masalah fertilitas, Bocah Indonesia selalu memberikan pelayanan unggulan serta ditangani para dokter spesialis terbaik.

Menurutnya, penting bagi setiap pasangan suami istri yang berencana promil untuk banyak belajar tentang program kehamilan.

“Knowledge is power, sehingga kami terbuka untuk memberikan saran dan solusi terbaik dan tepat sesuai kebutuhan dan permasalahan yang berbeda-beda. Setiap pasien memiliki keunikan perjalanan promilnya, that’s why kami menyebutnya The Bocah Unique Journey,” kata Pandji.

“Terlebih lagi, tingkat keberhasilan promil IVF di Bocah Indonesia sendiri telah mencapai angka 39,86% menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi klinik yang masih tergolong baru,” pungkasnya.

