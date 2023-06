3 Tahun Transformasi, Pertamina Tegakkan Budaya AKHLAK

Jakarta, Beritasatu.com - Sepanjang tiga tahun menjalankan transformasi organisasi, PT Pertamina (Persero) berkomitmen kuat dalam menegakkan budaya kerja AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif). Untuk meningkatkan komitmen atas budaya tersebut, Perseroan menggelar acara "Pertamina AKHLAK Festival 2023", sekaligus memperingati perjalanan 3 tahun transformasi organisasi yang berlangsung sejak 2020.

Acara turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, bersama dengan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama dan jajaran komisaris, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati beserta jajaran direksi Pertamina Holding dan Subholding. Acara juga dihadiri oleh 3.000 pekerja Pertamina, di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Rabu, (21/6/2023).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso berharap acara ini mampu menjadi perekat bagi seluruh Pertamina Wira (Perwira) setelah terbentuknya Holding dan Subholding.

"Festival AKHLAK juga dapat membentuk mindset sense of urgency budaya ONE (Onward to Next level of Excellence) Pertamina," ujar Fadjar.

Acara tersebut, lanjut Fadjar akan menampilkan berbagai upaya internalisasi dan implementasi budaya kerja AKHLAK di lingkungan Pertamina Grup.

"AKHLAK bagi Pertamina sebagai identitas dan implementasi budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja Pertamina dan entitas anak usahanya secara berkelanjutan," imbuhnya.

Menurut Fadjar, dengan panduan budaya kerja AKHLAK dari Kementerian BUMN, pihaknya telah berhasil mengimplementasikan One Pertamina untuk mendukung transformasi perusahaan dan berdampak positif bagi peningkatan kinerja Pertamina.

"Dengan AKHLAK kami dapat mewujudkan aspirasi pemegang saham menjadi perusahaan energi global yang terdepan dengan market value US$ 100 miliar," jelas Fadjar.

Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian sustainable development goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

