Megawati Tekankan Pentingnya Riset untuk Gali Potensi Kelautan di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk menggali potensi kelautan di Indonesia. Karena itu, kata Megawati, kerja sama antara BRIN dengan Pusat Hidro Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) terutama dalam pengembangan riset dan inovasi telah berdampak positif ke sektor kelautan Indonesia.

Apalagi, kata Megawati, Pushidrosal sudah mampu memetakan apa yang disebut laut dalam di Indonesia melalui ekspedisi Jala Citra I, II, dan III.

"Pushidrosal telah berhasil memetakan Laut Dalam Indonesia melalui ekspedisi Jala Citra I, II, dan III. Hasil ekspedisi Jala Citra tersebut telah membawa Pushidrosal ke panggung dunia dengan diterimanya sebagai Anggota Tetap Hidro Oseanografi Dunia di bawah UNESCO," ujar Megawati dalam seminar internasional Hari Hidrografi Dunia Tahun 2023 dengan tema 'Hydrography-Underpinning The Digital Twin of The Ocean' di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).

Megawati mengatakan berbagai temuan data dan informasi laut hasil kerja sama Pushidrosal bersama BRIN nantinya bisa dimanfaatkan bagi pengembangan kegiatan ekonomi biru yang berkelanjutan.

"Saya percaya, bahwa melalui riset dan inovasi, serta kerja sama dengan seluruh stakeholders di dalam menggali semua potensi kelautan Indonesia, akan mempercepat jalan kemakmuran Indonesia," tutur Presiden kelima RI tersebut.

Menurut Megawati, penting bagi Indonesia melakukan penelitian terhadap sisi kelautan, terutama untuk mengetahui kandungan yang ada dalam perairan di Tanah Air.

"Laut ini menghadapi banyak ancaman, baik dari strategi militernya juga merupakan perubahan iklim dunia. Akibat global warming menjadikan perhatian terhadap hydro sosiografi menjadi makin penting," tandas dia.

